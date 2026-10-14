Nieve en las Altas Cumbres: la Pampa de Achala se cubrió de blanco en plena primavera
Sorpresiva nevada en la zona de la escuela Ceferino Namuncurá tras una noche de aguanieve y lluvias.
14/10/2026 | 11:02Redacción Cadena 3
FOTO: Capturas de video.
Una sorpresiva nevada cubrió de blanco la zona alta de las Altas Cumbres durante la mañana de este miércoles, registrándose las primeras precipitaciones sólidas pasadas las 9:30 en la región de la Pampa de Achala, cerca de la escuela Ceferino Namuncurá.
El fenómeno meteorológico sorprendió a vecinos y conductores que transitaban por el sector, luego de un paulatino descenso de la temperatura precedido por la caída de aguanieve durante la noche y la madrugada.
El episodio se da en el marco de una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Córdoba.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
/Inicio Código Embebido/
Incertidumbre. Qué pasará con los feriados de noviembre si no viene el Papa
A la espera de confirmaciones oficiales sobre León XIV, la vigencia de los días libres sigue firme.
/Fin Código Embebido/
Este nivel de alerta advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la ruta provincial debido a la calzada resbaladiza y la baja visibilidad en la zona de montaña.
Lectura rápida
¿Qué fenómeno ocurrió en las Altas Cumbres? Una nevada cubrió de blanco la zona alta de las Altas Cumbres.
¿Quién emitió la alerta amarilla? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió la alerta amarilla por tormentas.
¿Cuándo se registraron las primeras precipitaciones sólidas? Las primeras precipitaciones sólidas se registraron pasadas las 9:30 de este miércoles.
¿Dónde ocurrió este fenómeno meteorológico? Ocurrió en la región de la Pampa de Achala, cerca de la escuela Ceferino Namuncurá.
¿Por qué se recomienda precaución en la ruta provincial? Se recomienda precaución debido a la calzada resbaladiza y la baja visibilidad en la zona de montaña.