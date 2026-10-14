Nieve en las Altas Cumbres: la Pampa de Achala se cubrió de blanco en plena primavera

Una sorpresiva nevada cubrió de blanco la zona alta de las Altas Cumbres durante la mañana de este miércoles, registrándose las primeras precipitaciones sólidas pasadas las 9:30 en la región de la Pampa de Achala, cerca de la escuela Ceferino Namuncurá.

El fenómeno meteorológico sorprendió a vecinos y conductores que transitaban por el sector, luego de un paulatino descenso de la temperatura precedido por la caída de aguanieve durante la noche y la madrugada.

El episodio se da en el marco de una alerta amarilla por tormentas emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la provincia de Córdoba.

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Este nivel de alerta advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, por lo que las autoridades recomiendan circular con extrema precaución por la ruta provincial debido a la calzada resbaladiza y la baja visibilidad en la zona de montaña.