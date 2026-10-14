Acuamación en mascotas fallecidas: "Los restos reducidos a cenizas se entregan a los propietarios"

La Municipalidad de Rosario trabaja en una regulación para la acuamación de mascotas, una alternativa a la cremación tradicional que utiliza agua, temperatura, presión y soluciones alcalinas para descomponer los restos de los animales. Actualmente, no hay empresas que ofrezcan este servicio en la ciudad.

La secretaria de Ambiente y Espacio Público de Rosario, Carolina Labayru, explicó que la iniciativa busca establecer los requisitos que deberán cumplir las firmas interesadas en instalarse. “Esta es una nueva alternativa que es una máquina en donde a determinada temperatura y compresión y con agua y soluciones alcalinas lo que hace es descomponer el cuerpo”, detalló.

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?? ROSARIO AVANZA EN LA REGULACIÓN DE LA ACUAMACIÓN DE MASCOTAS La concejala Carolina Labayru explicó el proyecto para establecer requisitos y controles para las empresas que quieran ofrecer acuamación de mascotas en Rosario. ?? Cadena 3 Rosario FM 100.1 https://t.co/i73vzoLOE7 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 14, 2026

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El procedimiento permite recuperar los restos reducidos a cenizas, que luego son entregados a los propietarios de las mascotas. La normativa en preparación contempla la presentación de estudios de impacto ambiental, la disposición final de los efluentes y las zonas habilitadas para el funcionamiento de estas empresas. También prevé mecanismos de trazabilidad para que tanto los dueños como el municipio puedan conocer el destino final de los residuos líquidos.

Labayru señaló que la acuamación ya se utiliza en otros lugares del mundo y mencionó a Chile y Uruguay entre los países que cuentan con esta alternativa. “Bienvenido que alguna empresa quiera venir a instalarse en la ciudad, pero con reglas claras, con controles y por supuesto que también con sanciones si incumple”, afirmó la funcionaria.

Informe de Fernando Carrafiello.