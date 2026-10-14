Un nuevo tratamiento para la artritis de rodilla alivia el dolor sin necesidad de cirugía

Un nuevo tratamiento mínimamente invasivo para la artritis de rodilla ha mostrado resultados prometedores al aliviar el dolor sin necesidad de cirugía. Este enfoque, que utiliza partículas diminutas que se disuelven rápidamente, se centra en bloquear los vasos sanguíneos anormales que contribuyen a la inflamación y el dolor en la rodilla.

En un estudio que incluyó a 194 pacientes, se observó que el 80% de los participantes experimentaron un alivio significativo del dolor que perduró por lo menos 12 meses. La técnica, conocida como embolia de la arteria genicular, interrumpe el crecimiento de vasos sanguíneos anormales y la inflamación que suelen causar el dolor crónico de rodilla.

Los investigadores publicaron sus hallazgos en la revista Radiology, destacando que este tratamiento podría ofrecer una opción viable para aquellos que han agotado los tratamientos convencionales y que no desean someterse a una cirugía de reemplazo de rodilla.

La osteoartritis es la forma más común de artritis y afecta a más de 365 millones de adultos en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad se caracteriza por la degeneración del cartílago, lo que provoca dolor y dificultad en las actividades diarias. Muchos tratamientos iniciales incluyen terapia física y medicamentos, pero algunos pacientes no obtienen el alivio necesario y terminan considerando la cirugía.

El Dr. Florian Nima Fleckenstein, director del estudio, señaló: "Para muchos pacientes con osteoartritis de rodilla, existe una brecha real en el tratamiento. Las medidas conservadoras ya no brindan suficiente alivio, pero la cirugía de reemplazo no es una opción por razones médicas o personales".

El procedimiento de embolización de la arteria genicular se realiza mediante un catéter delgado que se introduce en una arteria y se guía hacia los vasos sanguíneos afectados, donde se inyectan partículas diminutas para bloquear el flujo sanguíneo a los vasos anormales. Esta técnica, llamada embolización superselectiva, permite preservar la circulación normal de la rodilla sin necesidad de una incisión quirúrgica abierta.

Los resultados del estudio mostraron una disminución notable del dolor en los pacientes. Las puntuaciones de dolor en una escala de 0 a 10 bajaron de 7 antes del tratamiento a 4 después de seis semanas, y se mantuvieron en 3 durante los seis meses posteriores, lo que representa una reducción de más del 50% en la intensidad del dolor.

Además del alivio del dolor, los pacientes también informaron mejoras en su movilidad y calidad de vida. Las puntuaciones en el Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score mostraron avances significativos en la capacidad para realizar actividades diarias y en el bienestar general de los pacientes.

A pesar de los resultados positivos, el Dr. Fleckenstein advirtió que el procedimiento no es adecuado para todos y que se necesita más investigación para determinar su efectividad a largo plazo. Sin embargo, este tratamiento representa una alternativa cada vez más estudiada para aquellos que buscan alivio sin recurrir a la cirugía.