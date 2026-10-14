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Argentina se recuperó ante Angola en el Mundial de Hockey sobre patines

El seleccionado nacional derrotó a los africanos por 4 a 1, en el marco de la segunda fecha del Grupo B. Transmitió Cadena 3 Argentina.

14/10/2026 | 12:01Redacción Cadena 3

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La selección de hockey sobre patines logró un claro triunfo.

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Argentina venció a Angola por 4 a 1 en el “Pabellón Arena” de Asunción, en Paraguay, y se recuperó tras la sorpresiva derrota con Francia del debut.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B, los goles argentinos fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y un doblete de Lucas Martínez.

Además, por esta misma Zona, Francia goleó 7 a 2 a Chile. Los galos se ubican primeros con 6 puntos después de ganar sus dos partidos.

Transmitió Cadena 3, con Mario Celedón en los relatos y los comentarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez para Cadena 3 Argentina (en la web y la aplicación) y por el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan.

Lectura rápida

¿Qué resultado obtuvo Argentina en el partido contra Angola?
Argentina venció a Angola por 4 a 1.

¿Quiénes anotaron los goles para Argentina?
Los goles argentinos fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y un doblete de Lucas Martínez.

¿Qué equipos jugaron en la segunda fecha del Grupo B?
Argentina y Angola jugaron, y Francia goleó a Chile.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en el “Pabellón Arena” de Asunción, Paraguay.

¿Cómo fue la transmisión del partido?
El partido fue transmitido por Cadena 3, con Mario Celedón, Ariel Ortiz y Mario Márquez.

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