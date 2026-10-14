Argentina se recuperó ante Angola en el Mundial de Hockey sobre patines

FOTO: La selección de hockey sobre patines logró un claro triunfo.

Argentina venció a Angola por 4 a 1 en el “Pabellón Arena” de Asunción, en Paraguay, y se recuperó tras la sorpresiva derrota con Francia del debut.

En el marco de la segunda fecha del Grupo B, los goles argentinos fueron anotados por Ordóñez, Rampulla y un doblete de Lucas Martínez.

Además, por esta misma Zona, Francia goleó 7 a 2 a Chile. Los galos se ubican primeros con 6 puntos después de ganar sus dos partidos.

Transmitió Cadena 3, con Mario Celedón en los relatos y los comentarios de Ariel Ortiz y Mario Márquez para Cadena 3 Argentina (en la web y la aplicación) y por el aire de Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan.