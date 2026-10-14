Allanamiento a canal de TV en Turquía: autoridades actúan en medio de denuncias de represión a la prensa

ESTAMBUL (AP) — Las autoridades turcas llevaron a cabo el miércoles el allanamiento de la sede de uno de los pocos medios de comunicación en Turquía que no están alineados con el gobierno, designando a un administrador fiduciario para supervisar la emisora como parte de una investigación por presunta corrupción.

Organizaciones que defienden la libertad de prensa y partidos de oposición han denunciado esta medida contra Halk TV, afirmando que se trata de un nuevo intento del gobierno para silenciar las voces disidentes. Durante más de dos décadas, las libertades de prensa en Turquía han sido constantemente erosionadas bajo el mandato del presidente Recep Tayyip Erdogan, y la mayoría de los medios de comunicación están bajo control gubernamental. Según Reporteros Sin Fronteras, Turquía ocupa el puesto 163 de 180 en su índice mundial de libertad de prensa.

Un comunicado de la Fiscalía Jefe de Estambul indicó que se había iniciado una investigación contra el presidente de Halk TV, Cafer Mahiroglu, por acusaciones de manipulación de licitaciones, soborno y lavado de dinero. En el mismo comunicado se mencionó que se habían emitido órdenes de detención contra 17 sospechosos, de los cuales 11 fueron arrestados, aunque no se ofrecieron más detalles al respecto.

Mahiroglu, quien reside en el extranjero, ya había negado anteriormente las acusaciones en su contra. Las transmisiones del canal han sido suspendidas temporalmente, y la policía rodeó la sede de la emisora mientras equipos de investigación de delitos financieros llevaban a cabo registros en el interior, según reportes de medios locales.

La Asociación de Periodistas Contemporáneos, con sede en Ankara, condenó la acción contra el canal. "El nombramiento de un administrador fiduciario en Halk TV y la suspensión de sus emisiones constituyen una grave intervención contra la libertad de prensa y la libertad de expresión", expresó el grupo. "Esta decisión, que ignora los derechos constitucionales y el derecho del público a acceder a la información, es inaceptable".

La semana pasada, dos periodistas fueron arrestados y otros dos quedaron bajo arresto domiciliario debido a presuntos reportes engañosos sobre un reciente escándalo de un fondo de inversión turco, que ha implicado a una figura de alto rango del partido gobernante de Erdogan.

Organizaciones internacionales y turcas de derechos humanos hicieron un llamado el lunes a plataformas de redes sociales, incluida X, para que resistan órdenes judiciales que bloquean cientos de cuentas de periodistas y activistas. También solicitaron al gobierno turco que cese la emisión de órdenes para bloquear dichas cuentas. El gobierno ha justificado estas restricciones citando preocupaciones de seguridad pública.