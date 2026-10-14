Senadores estadounidenses piden a Trump que revoque el acuerdo de diésel con Rusia

FOTO: Estados Unidos: senadores instan a Trump a anular acuerdo sobre diésel con Rusia.

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos ha instado al presidente Donald Trump a que se retire del acuerdo sobre el diésel alcanzado con el presidente ruso, Vladimir Putin, y a que revoque la decisión de levantar las sanciones contra el sector energético ruso.

"Conceder a Moscú la posibilidad de vender libremente el diésel ruso en los mercados globales perjudica los intereses de seguridad de Estados Unidos y supone una traición al pueblo de Ucrania", escribieron en una carta dirigida a Trump una docena de senadores, entre ellos seis republicanos.

La misiva, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, continúa así: "Este acuerdo es un regalo para nuestro adversario y una traición a nuestros aliados; debería rescindirse".

La carta llegó apenas unos días después de que Trump anunciara un acuerdo con Putin por el cual Rusia suministraría diésel a Estados Unidos y a los mercados internacionales.

Trump lo describió como un paso necesario para frenar el vertiginoso aumento de los precios del diésel, según Xinhua.

Los senadores argumentaron que permitir la entrada del diésel de origen ruso en los mercados mundiales brindaría "un alivio limitado o nulo para los estadounidenses".

Los seis republicanos que firmaron la carta son Thom Tillis, de Carolina del Norte, Susan Collins, de Maine, Alan Armstrong, de Oklahoma, Lisa Murkowski, de Alaska, Mitch McConnell, de Kentucky, y John Cornyn, de Texas.