Francia: joven de 14 años detenido por tiroteo escolar, investigan posible vínculo con terrorismo

PARÍS — Fiscales antiterroristas franceses abrieron una investigación judicial el miércoles sobre un tiroteo en una escuela que hirió a un director y a un docente, y solicitaron la detención preventiva del sospechoso, de 14 años.

La investigación abarca tentativa de asesinato premeditado vinculada al terrorismo, conspiración terrorista y delitos relacionados con armas, informó la Fiscalía Nacional Antiterrorista en un comunicado. Tres jueces de instrucción en París supervisarán el caso.

El adolescente reconoció haber perpetrado el ataque del lunes en el colegio de secundaria Lakanal, en Aubagne, cerca de Marsella, y dijo a los investigadores que lo había estado planeando durante varios meses, señaló la fiscalía. Negó haber tenido intención de matar.

El menor dijo a los investigadores que quería vengarse por el acoso por parte de profesores y compañeros, una acusación que según fiscales no ha sido corroborada.

Los investigadores que examinaron sus cuentas digitales hallaron una dedicada a republicar material extremadamente violento, en particular sobre tiroteos escolares, asociada con la "True Crime Community".

Los fiscales describieron una subcultura dentro de esa red en línea que glorifica a asesinos en masa y fomenta la imitación. El menor reconoció haber sido influido por la comunidad, pero negó haber actuado en su nombre, indicó el comunicado.

Los fiscales afirmaron que la premeditación, el uso de un arma de fuego dentro de una escuela y los disparos repetidos dirigidos contra el personal respaldaban investigar el ataque como terrorismo.

Según los fiscales, el menor entró en la escuela con una escopeta oculta en un estuche de guitarra. Disparó contra el director y un docente antes de subir las escaleras, donde disparó al suelo frente a otro profesor y luego a un aula ocupada.

Un miembro del personal que había ayudado a evacuar a alumnos y colegas lo redujo y lo desarmó cuando bajaba por las escaleras.

El director permanece hospitalizado con lesiones que no ponen en peligro su vida. El docente herido ya había recibido el alta, indicaron los fiscales.

El menor no tenía antecedentes penales. Un examen psicológico inicial no identificó un trastorno mental, según el comunicado.