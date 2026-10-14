Reino Unido enfrenta crisis al perder su único rompehielos en el Atlántico Sur
La Armada británica se queda sin el HMS Protector, que sufrió fallos mecánicos. Un militar vincula la situación con la retórica argentina sobre Malvinas y sus recursos naturales.
FOTO: HMS Protector
Buenos Aires, 14 octubre (NA) — La Armada del Reino Unido ha perdido su único rompehielos, el HMS Protector, debido a una avería en el motor mientras se encontraba en alta mar, según lo informado por The Telegraph.
El buque se encontraba alejándose del Reino Unido cuando sufrió un doble fallo de motor y tuvo que ser remolcado de regreso a Devonport, en Plymouth.
La Marina deberá evaluar los daños y determinar si es viable su reparación. Sin embargo, mientras tanto, el país europeo se queda sin su patrullera del Atlántico Sur, lo que ha generado preocupación en Londres.
Patrullaba el Atlántico Sur
El HMS Protector tenía la responsabilidad de patrullar el Atlántico Sur, brindando apoyo a las islas Malvinas, de acuerdo con la información confirmada por la Agencia Noticias Argentinas.
"Retirar nuestra capacidad de patrulla en aguas heladas del Atlántico Sur —en un momento de renovada retórica belicista argentina respecto a las Malvinas y sus recursos, y mientras aumenta la disputa por el extremo norte del globo— resulta inoportuno," expresó el comandante Tom Sharpe.
Sharpe, quien estuvo al mando del HMS Endurance (el predecesor del HMS Protector), hizo hincapié en la importancia de mantener la presencia en la región, según señala el sitio ruso Actualidad RT.
No tiene recambio en lo inmediato
En caso de que la reparación no sea factible, no se podrá encontrar un reemplazo para el rompehielos hasta el año 2030.
De acuerdo con The Telegraph, la avería podría haber sido provocada por deficiencias en el mantenimiento.
Además, una fuente de la Marina indicó que el buque representaba "una capacidad realmente importante, no solo para la Armada Real, sino para la nación", mientras que otra fuente calificó la situación como un "fallo catastrófico".
Antecedentes
En junio, el mismo medio reportó que toda la flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear de Reino Unido se encontraba inactiva, esperando mantenimiento y reparaciones.
En este contexto, la Marina Real ya no contaba con submarinos de ataque operativos.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con el HMS Protector?
El buque sufrió un fallo en el motor y fue remolcado de regreso a puerto.
¿Quién hizo declaraciones sobre la situación?
El comandante Tom Sharpe comentó sobre la inoportunidad de perder la capacidad de patrulla.
¿Cuándo sucedió el incidente?
La avería ocurrió mientras el barco se alejaba del Reino Unido.
¿Dónde se encuentra el HMS Protector actualmente?
Está en Devonport, Plymouth, donde será evaluado para posibles reparaciones.
¿Por qué es importante este buque?
Representa una capacidad crucial para la Armada Real en el Atlántico Sur.
[Fuente: Noticias Argentinas]