Estados Unidos elimina sanciones a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos retiró formalmente las sanciones económicas que pesaban desde 2018 sobre el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez.

La medida fue oficializada mediante una actualización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que excluyó el nombre del funcionario de la lista de Nacionales Especialmente Designados, reportó el diario venezolano El Universal y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con este dictamen, se dejan sin efecto los bloqueos a sus propiedades y las restricciones para efectuar transacciones financieras bajo jurisdicción estadounidense.

?Alineación con la política exterior hacia Caracas

?La remoción de Jorge Rodríguez de los registros de penalizaciones se produce meses después de que la administración de Washington tomó dicha decisión a favor de la presidenta, Delcy Rodríguez.

?El Ejecutivo de los EE.UU. no detalló de forma explícita los motivos técnicos e individuales de este levantamiento, el cual se marca en un contexto de reconfiguración y normalización de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos gobiernos.

?Antecedentes de las penalizaciones

?El presidente del parlamento venezolano permanecía sancionado por el gobierno de Donald Trump desde septiembre de 2018, período en el que ejercía funciones como ministro de Comunicación.

En aquel momento, las autoridades norteamericanas justificaron la inclusión de los hermanos Rodríguez en el listado restrictivo argumentando su presunto papel en la consolidación del aparato político del país.