El presidente de Instituto estuvo con Infantino
En el marco de la reunión del Consejo de la FIFA, Juan Manuel Cavagliatto compartió imágenes con Gianni Infantino, Domínguez y Tapia.
14/10/2026 | 18:37Redacción Cadena 3
FOTO: Cavaliatto en la FIFA
El presidente del Instituto, Juan Manuel Cavagliatto publicó algunos fotos en sus redes sociales junto a Claudio Tapia, presidente de AFA; Alejandro Domínguez, de la Conmebol; y Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA.
Cavagliatto se encuentra en Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la Federación Internacional del Fútbol Asociado.
En las últimas horas fue el mismo Tapia, quien hizo conocer de la presencia de Cavagliatto en reuniones clave para la planificación y la propuesta del calendario de competencias de la Conmebol para el ciclo 2027/28.
Cabe recordar que no es la primera vez que el presidente albirrojo está presente en cónclaves de este calibre en el último tiempo, ya que durante el pasado mes de abril estuvo presente en el 82º Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol.
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En Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la FIFA.
Gracias, querido presidente Gianni Infantino, por la bienvenida. https://t.co/3SMjLH3HMe— Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 14, 2026
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Lectura rápida
¿Quién publicó fotos en redes sociales?
El presidente del Instituto, Juan Manuel Cavagliatto.
¿Con quiénes estuvo Cavagliatto?
Estuvo junto a Claudio Tapia, Alejandro Domínguez y Gianni Infantino.
¿Dónde se encuentra actualmente Cavagliatto?
En Zúrich, Suiza.
¿Cuándo se reúne el Consejo de la FIFA?
En una nueva sesión, de la cual Cavagliatto está a la espera.
¿Por qué es relevante la presencia de Cavagliatto?
Está en reuniones clave para la planificación del calendario de competencias de la Conmebol para el ciclo 2027/28.