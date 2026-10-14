El presidente de Instituto estuvo con Infantino

El presidente del Instituto, Juan Manuel Cavagliatto publicó algunos fotos en sus redes sociales junto a Claudio Tapia, presidente de AFA; Alejandro Domínguez, de la Conmebol; y Gianni Infantino, el mandamás de la FIFA.

Cavagliatto se encuentra en Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la Federación Internacional del Fútbol Asociado.

En las últimas horas fue el mismo Tapia, quien hizo conocer de la presencia de Cavagliatto en reuniones clave para la planificación y la propuesta del calendario de competencias de la Conmebol para el ciclo 2027/28.

Cabe recordar que no es la primera vez que el presidente albirrojo está presente en cónclaves de este calibre en el último tiempo, ya que durante el pasado mes de abril estuvo presente en el 82º Congreso Ordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

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En Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la FIFA. Gracias, querido presidente Gianni Infantino, por la bienvenida. https://t.co/3SMjLH3HMe — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 14, 2026

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