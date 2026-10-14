Reactivan dos minas en Jujuy: El Aguilar extenderá su vida y Pirquitas hará nuevas exploraciones

En el marco del Seminario Internacional del Litio realizado en la provincia de Jujuy, se presentaron importantes novedades para la minería metalífera local, destacándose la extensión histórica de la vida útil de la mina El Aguilar.

Según detalló este miércoles a Cadena 3 el presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), Exequiel Lello Ivacevich, el hallazgo de una nueva veta permitirá mantener la explotación de plomo, plata y zinc hasta el año 2043, proyectando el inicio de la producción para el 2030.

Ivacevich enfatizó que la mina El Aguilar constituye el desarrollo minero en funcionamiento más antiguo de la Argentina, contando con más de 100 años de historia en la región.

En sus declaraciones, recordó que el yacimiento surgió en una época en la que se construían ciudades enteras alrededor de los emprendimientos productivos, atravesando a lo largo de las décadas diversos ciclos y altibajos en sus niveles de rendimiento.

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Respecto a los pasos a seguir, el titular de JEMSE explicó que la empresa a cargo deberá encarar los estudios y las obras de ingeniería necesarias para poner en marcha el desarrollo de la nueva veta.

Esta planificación técnica resultará clave para determinar la cantidad exacta de trabajadores que se requerirán tanto para la etapa inicial de construcción como para la posterior fase operativa.

Asimismo, el funcionario destacó que la actividad minera actual avanza de forma constante hacia procesos más automatizados.

En ese sentido, subrayó que este tipo de desarrollos genera un volumen significativo de riqueza en el corazón de la Puna jujeña, lo que se traduce de manera directa en una mejora sustancial en la calidad de vida de las comunidades locales que habitan la zona.

Finalmente, Ivacevich ponderó que el dinamismo del sector minero provincial también alcanza a otro yacimiento emblemático del país como la mina Pirquitas.

El ejecutivo confirmó que esta icónica mina anunció formalmente planes de exploración en las zonas de Melina y Cortaderas, consolidando un panorama de crecimiento y desarrollo productivo para todo el territorio jujeño.

Informe de Elisa Zamora.