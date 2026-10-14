Montironi anuncia la preventa exclusiva del nuevo Jeep Avenger

Montironi anuncia el inicio de la preventa del nuevo Jeep Avenger. Con una propuesta que combina diseño robusto, tecnología y electrificación, el modelo se prepara para conquistar a quienes buscan un SUV para moverse por la ciudad y descubrir nuevos caminos.

La preventa permite a los interesados anticiparse al lanzamiento y consultar las características de la gama a través del concesionario.

Una nueva forma de vivir el espíritu Jeep

El Avenger reúne elementos característicos de Jeep en un formato compacto. Su posición de manejo elevada, despeje del suelo y diseño exterior expresan la identidad de la marca, con una propuesta pensada para acompañar tanto los recorridos cotidianos como las escapadas fuera de la rutina.

Bajo el capó incorpora un motor T200 turbo de 120 CV y 200 Nm, asociado a una transmisión automática CVT con siete marchas simuladas. Su sistema híbrido suave —MHEV de 12 V— brinda asistencia eléctrica al motor de combustión en determinadas situaciones de conducción.

Tecnología que despierta expectativas

La gama estará integrada por las versiones Altitude, Longitude y Limited, con distintos niveles de equipamiento. Entre sus novedades se destacan, según la versión, el instrumental digital, el cargador inalámbrico para smartphones, el techo panorámico con apertura y los faros Matrix LED.

La versión Limited suma conectividad embarcada con Chat GPT y asistencias a la conducción de nivel 2. La propuesta de seguridad incluye seis airbags y frenado autónomo de emergencia desde la versión de entrada.

Con esta preventa, Montironi invita a descubrir los primeros detalles de un modelo que suma una nueva expresión del espíritu Jeep y anticipa uno de los próximos lanzamientos de la marca.

Para más información:

Montironi Jeep

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