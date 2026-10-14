Cirugía robótica en tórax: innovación en el tratamiento del cáncer de pulmón en Hospital Privado

FOTO: Innovación aplicada al tratamiento del cáncer de pulmón en Hospital Privado

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

Hospital Privado Universitario de Córdoba continúa fortaleciendo el desarrollo de la cirugía robótica aplicada a la cirugía torácica, incorporando nuevas técnicas que amplían las alternativas de tratamiento para pacientes con cáncer de pulmón y otras patologías del tórax.

Innovación al servicio de cirugías cada vez más precisas

La cirugía robótica incorpora tecnología de avanzada que permite al equipo médico realizar intervenciones con una visión ampliada del campo quirúrgico y una mayor precisión en los movimientos, facilitando el abordaje de procedimientos de alta complejidad.

Además, favorece una planificación más detallada de cada intervención, adaptando la estrategia quirúrgica a las características de cada paciente y contribuyendo a una atención más segura y personalizada.

Cirugía robótica aplicada al tratamiento de patologías torácicas

En esta oportunidad, el servicio de Cirugía de Tórax de Hospital Privado Universitario de Córdoba realizó una lobectomía pulmonar para tratar un cáncer de pulmón.

Este procedimiento consiste en la extirpación de uno de los lóbulos del pulmón afectados por la enfermedad, buscando preservar la mayor cantidad posible de tejido pulmonar sano.

La utilización de cirugía robótica en esta intervención permitió:

• Extirpar tejido pulmonar afectado mediante técnicas mínimamente invasivas.

• Trabajar con mayor precisión en zonas anatómicas complejas.

• Favorecer un mayor cuidado de los tejidos sanos.

• Contribuir a una recuperación más rápida del paciente.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Nuevas aplicaciones de la cirugía robótica en patología torácica

La aplicación de esta tecnología en el tratamiento del cáncer de pulmón representa una de las múltiples posibilidades que ofrece la cirugía robótica dentro de la especialidad de tórax. Su desarrollo permite abordar diferentes patologías torácicas, tanto oncológicas como no oncológicas, ampliando el campo de acción de este tipo de procedimientos.

Entre las patologías que pueden abordarse mediante cirugía robótica se encuentran:

• Patologías pleurales

• Patologías en mediastino como tumores de timo

• Tratamiento quirúrgico de la miastenia gravis

• Patologías no oncológicas de pulmón

• Resección de primera costilla por síndrome de opérculo torácico.

• Patologías de diafragma como hernias y eventraciones

Su incorporación permite continuar desarrollando procedimientos complejos y brindar nuevas alternativas de tratamiento para un mayor número de pacientes.

La experiencia del equipo médico como diferencial

En la cirugía robótica, la tecnología acompaña y potencia el conocimiento del cirujano, quien continúa siendo el responsable de definir la estrategia, tomar decisiones y conducir cada intervención.

La experiencia del médico permite interpretar cada caso, planificar el abordaje más adecuado y utilizar las capacidades de esta tecnología para realizar procedimientos complejos con precisión y seguridad.

Un compromiso permanente con la innovación

El desarrollo de la cirugía robótica en Hospital Privado Universitario de Córdoba forma parte del compromiso institucional con la incorporación de tecnología de vanguardia para fortalecer la medicina de alta complejidad. En una institución acreditada por Joint Commission International (JCI), cada innovación se integra bajo estrictos estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente, fortaleciendo una atención cada vez más precisa, segura y centrada en la persona.