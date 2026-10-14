Ya son tres las facultades "tomadas" en Rosario en la previa de la marcha federal

La asamblea estudiantil resolvió realizar una toma activa desde este miércoles hasta el jueves, en la previa de la movilización al Monumento Nacional a la Bandera. La medida se suma a las definidas en Ciencia Política y Humanidades y Artes, en reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto por el financiamiento de las universidades públicas suma nuevas medidas de protesta en Rosario. La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) resolvió realizar una toma activa desde este miércoles y durante la jornada del jueves, en la antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para mañana en defensa de la educación pública y en reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada durante una asamblea estudiantil y se suma a las medidas definidas en las facultades de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y de Humanidades y Artes, donde también se resolvieron tomas activas, con actividades académicas y propuestas de participación y debate. De esta manera, crece la adhesión de distintas unidades académicas de la UNR al plan de lucha previo a la movilización.

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Tomás, representante del Centro de Estudiantes de Psicología, explicó que la ocupación del edificio busca fortalecer la organización estudiantil y llegar a la marcha con una mayor participación. Según detalló en diálogo radial, la intención es aprovechar el espacio asambleario para coordinar las acciones y reunir a los estudiantes antes de la concentración prevista para este jueves.

“Psicología en asamblea ya ha definido la toma activa de la facultad. Vamos a estar tomándola desde el día de hoy, desde el miércoles para el jueves”, señaló. Además, indicó que la propuesta es que quienes participen de las actividades en la facultad se sumen luego a la movilización, que tendrá como destino el Monumento Nacional a la Bandera.

El estudiante remarcó que uno de los principales objetivos del reclamo es conseguir la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, sostuvo que las movilizaciones federales anteriores fueron determinantes para condicionar las decisiones del Gobierno nacional en materia universitaria y consideró que la nueva convocatoria vuelve a poner en el centro de la discusión la situación presupuestaria de las casas de estudio.

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La modalidad elegida en Psicología será la de una toma activa, lo que significa que no se dispone un cese de actividades por la ocupación del edificio. Sin embargo, este jueves ya estaba previsto un paro docente, por lo que la dinámica de la jornada estará atravesada por esa medida gremial. De acuerdo con Tomás, la facultad mantendrá el funcionamiento de sus oficinas y las actividades que puedan desarrollarse, mientras estudiantes y docentes tendrán la posibilidad de participar de la movilización.

En cuanto a la organización de la marcha, la convocatoria en Rosario está prevista para las 15 en la plaza San Martín, desde donde los manifestantes se dirigirán hacia el Monumento Nacional a la Bandera. Desde el Centro de Estudiantes de Psicología también señalaron que se busca que la participación de las distintas facultades se articule bajo la bandera de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), aunque durante la movilización podrían expresarse las diferentes agrupaciones estudiantiles.

Como parte de las actividades previas, representantes de los centros de estudiantes y de la conducción de la FUR anunciaron una conferencia de prensa para este miércoles a las 20, en las puertas de la Facultad de Humanidades y Artes.

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Las protestas en Rosario incluyen, además de las tomas, clases públicas, asambleas y jornadas de difusión. En Humanidades y Artes, los estudiantes también vienen señalando problemas edilicios, dificultades en los servicios y deficiencias de mantenimiento que, según denuncian, afectan las condiciones cotidianas de cursado.

El reclamo universitario excede la cuestión presupuestaria e incluye pedidos de mejoras salariales para docentes y trabajadores no docentes, un incremento de las becas estudiantiles —entre ellas, las Progresar— y mayores recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones públicas. La convocatoria federal también incorpora demandas vinculadas con el presupuesto para discapacidad y la defensa de los sistemas públicos de educación y salud.

Con la incorporación de Psicología a las tomas activas, el movimiento estudiantil de Rosario amplía las medidas de protesta en la previa de una nueva movilización nacional. La jornada de este jueves tendrá como eje el reclamo por el financiamiento universitario y la implementación de la ley, en un escenario de creciente organización en las distintas facultades de la UNR.

Informe de Agostina Meneghetti.