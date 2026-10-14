El primer ministro británico reafirma apoyo incondicional a Ucrania en encuentro con Zelenski

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, recibió este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en su residencia oficial de Downing Street para abordar el apoyo británico a Ucrania frente a la invasión rusa, y el premier prometió que el respaldo de Londres a la defensa ante la agresión de Rusia "no cambiará".

Asimismo, prometió que el Reino Unido seguirá prestándole "toda la ayuda que pueda", según las declaraciones televisadas.

El primer ministro señaló que, mientras el presidente ucraniano está dispuesto a negociar el alto al fuego energético propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, Rusia "ha intensificado sus ataques contra infraestructuras críticas del país", reportó el sitio DW y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Burnham le dijo a Zelenski: "Ha visto la solidaridad y el apoyo que ha recibido de todos aquí en el Reino Unido. Estamos con usted".

Por su parte, el mandatario ucraniano agradeció el respaldo británico y destacó que la fortaleza de Ucrania se debe en buena medida al apoyo de sus socios, entre los que destacó al Reino Unido, cuyo pueblo es, dijo, "uno de los aliados más firmes de nuestra historia".

La reunión se produce en medio de tensiones entre Ucrania y Estados Unidos, después de que la semana pasada Trump suavizara las sanciones al diésel ruso, en un momento en que los altos precios del combustible en Estados Unidos amenazaban con ensombrecer las elecciones legislativas de medio término de noviembre.

Londres respondió a la noticia del acuerdo comprometiéndose a "mantener la presión sobre Rusia".

Antes de la cita con el líder laborista, Zelenski fue recibido en audiencia por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham. Tras su visita a Reino Unido, el mandatario ucraniano viajará a Bruselas para seguir recabando apoyo entre sus aliados europeos, después de que Trump levantara la semana pasada las sanciones al diésel ruso y reclamara un cambio de liderazgo en Kiev.

Más temprano, el Gobierno británico había anunciado que enviará a Kiev misiles tierra-aire por 45 millones de libras (US$ 59 millones) y que acelerará la entrega de parte de ese armamento para atender las necesidades más urgentes del país de cara al invierno.

Londres también se comprometió a invertir 1.600 millones de libras (US$ 2.110 millones) en el suministro de más de 5.000 misiles ligeros polivalentes (LMM) durante los próximos cuatro años.