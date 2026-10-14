La Misa en el Vaticano destaca la importancia de las familias para el futuro de la sociedad

FOTO: Santa Misa al término del encuentro por el décimo aniversario de Amoris laetitia

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- Esta mañana, la Misa celebrada en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, fue presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle. Esta ceremonia se realizó mientras se aguarda la evolución del estado de salud del papa León XIV, quien se sometió a una cirugía el martes en el Policlínico Gemelli.

La celebración marcó el cierre del encuentro que se llevó a cabo en el Vaticano desde el 7 de octubre, con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco "Amoris laetitia", centrada en el amor dentro de la familia.

Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio y pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización, presidió la Eucaristía. Durante la homilía, se leyeron las palabras de León XIV: "Hoy, al celebrar la Eucaristía, ofrecemos al Señor los frutos del trabajo realizado" en torno a "Amoris laetitia", y buscamos asumir su riqueza y poner en práctica sus orientaciones pastorales.

El Papa subrayó que "ninguna unión precaria o cerrada a la comunicación de la vida nos asegura el futuro de la sociedad" y advirtió que, "sin familias fuertes, abiertas al don de los hijos, atentas a su educación y crecimiento, el mundo no tiene futuro".

En este sentido, León XIV instó a las familias a renovar la práctica de la oración en el hogar y resaltó la importancia de asistir juntos a la Misa dominical.

Evolución postoperatoria normal

Los médicos Luigi Carbone y Stéfano Margaritora informaron que el Santo Padre se realizó análisis de sangre y radiografía programados tras la intervención quirúrgica. Los resultados confirmaron una evolución posoperatoria normal, con valores dentro de los parámetros esperados.

Según reportes de la Agencia Noticias Argentinas, los médicos añadieron que León XIV ha realizado fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por la habitación. Además, ha retomado su alimentación habitual, tomando desayuno y almuerzo. La evolución sigue según lo previsto, afirmaron los médicos.