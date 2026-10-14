La médium que se comunicaba con los perros de Milei contó su historia en The New York Times

La historia de los perros de Javier Milei volvió a trascender las fronteras argentinas. Esta vez, llegó a las páginas de The New York Times a través de una entrevista con Celia Melamed, la veterinaria y médium que aseguró haberse comunicado telepáticamente con las mascotas del Presidente durante dos años.

En la conversación, Melamed recordó cómo conoció al entonces economista y reveló que, según su versión, también enseñó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, técnicas de comunicación con animales.

“Pocas personas tienen tan intensa conexión con sus animales”, afirmó la mujer al describir el vínculo del mandatario con sus perros.

Cómo comenzó el vínculo con Javier Milei

Según relató Melamed, Milei recurrió a sus servicios hace aproximadamente una década, cuando su mastín inglés Conan atravesaba sus últimos días de vida.

El entonces panelista de televisión buscaba una manera de comunicarse con el animal y, de acuerdo con el relato de la médium, ella intentó transmitirle los mensajes que percibía durante la sesión.

Melamed recordó que el economista se disculpó por su aspecto y le explicó que solía vestir traje por sus apariciones televisivas. Ella, sin embargo, no conocía su exposición pública.

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FOTO: Celia Melamed contó su historia en The New York Times.

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“Yo lo que me acuerdo es que se sintió mejor”, recordó sobre aquel primer encuentro.

Conan murió en 2017, pero el vínculo profesional continuó. Durante aproximadamente dos años, Melamed aseguró haber trabajado con el perro y con los cinco animales clonados a partir de su ADN: Conan, Milton, Murray, Robert y Lucas.

La reencarnación de Conan y los perros clonados

La entrevistada también se refirió a las diferencias de personalidad entre los animales clonados. Según contó, aunque compartían el mismo origen genético, cada uno tenía características propias.

Uno de ellos, Conan II, es el perro que Milei identifica como la reencarnación de su mascota original. El Presidente lo presentó públicamente durante una entrevista con el canal de streaming Neura, en junio de 2025.

Consultada sobre esa posibilidad, Melamed sostuvo que le parecía probable. Según explicó, cuando intentó comunicarse con el animal experimentó una sensación de familiaridad.

La afirmación forma parte de la interpretación personal de la médium y no constituye un hecho comprobado.

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Qué contó sobre Karina Milei

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la relación de Melamed con Karina Milei. La mujer aseguró que la hermana del Presidente participó en uno de sus talleres de comunicación interespecie durante 2019 y que luego continuó consultándola durante varios meses.

Según su relato, Karina tenía una facilidad natural para comunicarse con los animales. Tiempo después, Javier Milei dejó de contratar sus servicios.

Melamed dijo que supone que la secretaria general de la Presidencia la reemplazó en la tarea de comunicarse con los perros del mandatario, aunque no presentó esa posibilidad como una confirmación.

Como recuerdo de aquella etapa, la médium conserva un libro que, según afirmó, Milei le dedicó con una frase de agradecimiento: “Para Celia, genia total del universo, el ser de luz que me ayudó a encontrar el camino”.

Cómo trabaja la médium de mascotas

Durante la entrevista, el periodista de The New York Times observó a Melamed mientras realizaba su trabajo. La mujer explicó que mira fotografías de perros y gatos, cierra los ojos e intenta establecer una conexión con los animales.

Según describió, puede experimentar sensaciones físicas que interpreta como señales del estado emocional de las mascotas. También afirmó que, en algunos casos de animales perdidos, percibió olores que consideró pistas para encontrarlos.

“A veces lo que siento es difícil ponerlo en palabras”, señaló. “Yo trato de ser lo más fidedigna posible”, agregó.

Melamed cobra 35 dólares por hora por sus sesiones a distancia y aseguró que, después de que se conoció públicamente su trabajo con los perros de Milei, su lista de espera llegó a extenderse durante dos meses.

También indicó que formó a unas 700 personas en sus talleres y sostuvo que cualquier persona puede desarrollar este tipo de comunicación.

La mujer contó que comenzó a interesarse por estas prácticas en 2008, después de leer un libro sobre comunicación con animales y realizar distintos cursos. Dos años más tarde, una experiencia con un caballo que la pisó reforzó, según su interpretación, su convicción de que podía establecer una conexión con ellos.

Su historia volvió a despertar interés por el particular vínculo entre Milei y sus perros, una relación que el propio Presidente ha descrito públicamente en términos afectivos y que, ahora, suma un nuevo capítulo a partir del testimonio de quien afirma haber sido su comunicadora animal.