Claudia Sheinbaum desmiente acusaciones sobre consumo de marihuana en transmisión en vivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las afirmaciones de una periodista que indicó que ella consume drogas, específicamente marihuana, durante su primera transmisión en vivo en redes sociales como Instagram y TikTok.

El 11 de septiembre, la periodista y autora Anabel Hernández mencionó el estado de salud de Sheinbaum y la presión que enfrenta en su cargo, según informaron diversos medios internacionales y la Agencia Noticias Argentinas.

Hernández aseguró que, de acuerdo a fuentes cercanas a la presidenta, se había confirmado el uso de marihuana por parte de Sheinbaum para lidiar con la presión y una posible depresión, según lo reportado por el sitio DW.

"Hubo una periodista (Hernández) que dijo que yo usaba drogas, es falso, absolutamente falso. ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas? Lo que pasa es que hay muchas fake news en las redes, tengan mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado de lo que dicen las redes sociales, hay muchísimas fake news", afirmó Sheinbaum en su transmisión.

En esta ocasión, además de desmentir las acusaciones, Sheinbaum abordó la regulación de contenidos violentos en plataformas digitales. Durante la transmisión, que duró aproximadamente 25 minutos, recibió preguntas sobre temas como la inseguridad, la crisis en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la escasez de agua en Jalisco y la represión de manifestantes, entre otros.

Respecto a la regulación de los contenidos en redes sociales, Sheinbaum aclaró que su administración no busca censurar, sino prevenir actitudes violentas que puedan afectar a niños y adolescentes. "No se trata de eso sino de evitar actitudes violentas que estén vinculadas con generar violencia contra las niñas y los adolescentes. Y fíjense que las plataformas digitales estaban de acuerdo", comentó.

La jefa de Estado también informó que la consejera jurídica de la Presidencia de México, Luisa María Alcalde, y el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, sostuvieron una reunión con representantes de plataformas para acordar la regulación de contenidos.