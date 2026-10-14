Colombia abre su embajada en Jerusalén en un acto histórico para las relaciones bilaterales

FOTO: Omar Bulla y Gideon Saar, inauguraron oficialmente la nueva embajada de la República de Colombia en Jerusalén.

Buenos Aires, 14 de octubre — El ministro de Exteriores de Colombia, Omar Bulla, y su par israelí, Gideon Saar, llevaron a cabo el miércoles 14 la inauguración de la nueva embajada de la República de Colombia en Jerusalén, situada en el centro de la ciudad, en su sector occidental.

Durante la ceremonia, Bulla destacó que con la apertura de la embajada se da un "paso decisivo para estrechar la hermandad y los vínculos entre nuestros pueblos". Resaltó que ambos países poseen "intereses comunes" en áreas como seguridad, economía, cultura y tecnología, según informaron medios locales.

El ministro israelí, Saar, expresó su agradecimiento al Gobierno colombiano por la decisión de trasladar la misión diplomática, calificando el día como "una fiesta". "Es una victoria de la lucha diplomática por nuestra historia", añadió el titular de Exteriores de Israel.

La embajada de Colombia en Jerusalén se convierte en la décima en abrir sus puertas en la ciudad. Saar anunció que la República Democrática del Congo también está preparando la apertura de su embajada, y dejó entrever que una duodécima embajada está en camino, aunque no reveló detalles al respecto. Cerró su intervención con un entusiasta "¡Viva Israel y viva Colombia!".

La embajadora colombiana en Israel, Tania Gilinski, celebró el traslado de la misión como un hecho "histórico" y, en un tono más distendido, invitó a los presentes a conmemorar la ocasión "tomando un cafecito, el mejor del mundo".