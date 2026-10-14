Santiago de Chile enfrenta tormenta eléctrica con granizo y cortes de energía

Una fuerte tormenta eléctrica golpeó Santiago de Chile el martes, trayendo consigo lluvias intensas, granizo e incluso un tornado, lo que resultó en inundaciones en calles y estaciones del metro, así como interrupciones en el transporte público y cortes de electricidad que afectaron a aproximadamente 48 mil usuarios.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) de Chile declaró una alerta roja para la región Metropolitana debido a las precipitaciones intensas registradas al inicio de la primavera en el país. Según la Dirección Meteorológica de Chile, las lluvias se concentraron en el sector oriente de la capital, donde se registraron acumulaciones de hasta 22 milímetros de agua en algunas áreas durante la tarde.

El temporal también provocó cortes de energía en unos 48 mil hogares, de acuerdo con el reporte de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y se reportaron interrupciones en los servicios de las líneas 1 y 2 del Metro de Santiago.

Usuarios en redes sociales informaron sobre la caída de granizo en varias comunas del oriente de la capital, incluyendo Ñuñoa, Providencia y Las Condes, así como en el centro de la ciudad. Bomberos de Ñuñoa confirmaron que seis personas fueron rescatadas tras quedar atrapadas en un paso bajo nivel inundado en la comuna de Peñalolén.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, declaró a medios locales que los equipos de emergencia tuvieron que atender numerosas incidencias en varios barrios de la ciudad, algunos de los cuales se encontraron en situaciones "bastante complicadas". En este contexto, mencionó el Teatro Municipal de Santiago, que sufrió daños significativos por las filtraciones de agua, al igual que otros edificios históricos. Desbordes comentó: "Pensábamos que iba a haber harta agua, que iba a caer mucha, pero la nieve o el hielo que se solidificó en las bajadas de agua colapsó los techos".

El ministro del Interior y vocero de Gobierno de Chile, Claudio Alvarado, advirtió que las nuevas precipitaciones podrían aumentar el riesgo de remociones en masa en sectores precordilleranos de Santiago, donde la condición había cambiado de alta a moderada. Este temporal se presenta a menos de una semana del aluvión que afectó unas 200 hectáreas en áreas residenciales en las laderas de la cordillera de los Andes, dejando al menos seis personas lesionadas y cubriendo de barro calles, vehículos y viviendas.