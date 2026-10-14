Flávio Bolsonaro respalda la reducción de la jornada laboral y visita a su padre en prisión

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- El senador Flávio Bolsonaro, quien se postula como candidato opositor a la presidencia de Brasil en el balotaje contra Luiz Inácio Lula da Silva, anunció su apoyo a la propuesta de modificar la jornada laboral a 40 horas semanales y establecer cinco días de trabajo, según informaron medios internacionales.

Este cambio en su postura es notable, ya que Flávio Bolsonaro había expresado críticas hacia esta iniciativa en meses anteriores, según los reportes de la Agencia Noticias Argentinas.

El anuncio llega a solo doce días de la segunda vuelta electoral, donde el candidato opositor se enfrenta al actual presidente. En esta contienda, Bolsonaro parte con cierta ventaja tras haber ganado la primera vuelta y mantener un posicionamiento sólido en las encuestas previas.

La propuesta, conocida como el fin del "6×1", busca eliminar el esquema de trabajo de seis días seguido por uno de descanso. Este proyecto fue sometido a votación en el pleno del Senado el miércoles.

La medida ya había sido aprobada anteriormente por la Cámara de Diputados, donde obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra, lo que indica un amplio respaldo legislativo.

En otro contexto, Flávio Bolsonaro también visitó recientemente a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión en régimen domiciliario. Durante esta visita, el senador prometió indultar a su padre en caso de ser elegido presidente, una declaración que ha generado repercusiones en el ámbito político brasileño.

La Corte Suprema de Brasil había autorizado las visitas de Flávio Bolsonaro a su padre tras cumplirse una suspensión anterior, lo que facilitó este encuentro.