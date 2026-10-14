El puente que une China y Corea del Norte abrirá tras más de diez años de retrasos

FOTO: El nuevo puente que une China y Corea del Norte abrirá con más de una década de retraso

BEIJING (AP) — Se espera que un nuevo puente que conecta China y Corea del Norte sea inaugurado el jueves, más de diez años después de la finalización de su lado chino. Este acontecimiento representa un avance significativo en el fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

Según la agencia de noticias oficial china Xinhua, se llevará a cabo una ceremonia para marcar la apertura del Nuevo Puente del Río Yalu. Esta imponente estructura, que se extiende por 3 kilómetros, unirá la ciudad nororiental china de Dandong con la ciudad norcoreana de Sinuiju.

Inicialmente, se esperaba que el puente comenzara a operar en 2014, pero esa fecha pasó sin que se concretara su apertura. En septiembre de 2014, el lado de Corea del Norte aún terminaba en una rampa de tierra, sin la presencia de edificios de aduanas o de inmigración, lo que generó inquietud y frustración entre los residentes de Dandong, quienes anticipaban que la obra sería un motor económico para la región.

En su momento, un artículo del Global Times, un periódico vinculado al Partido Comunista Chino, reflejó la frustración de los habitantes de Dandong ante los constantes retrasos. Algunos analistas internacionales sugirieron que Pyongyang mostraba desconfianza hacia la influencia económica de China en su territorio.

China es el principal socio comercial de Corea del Norte y su mayor aliado, a pesar de que Beijing ha manifestado en varias ocasiones su desaprobación por las pruebas de misiles que realiza Corea del Norte.

En septiembre de 2025, el líder norcoreano Kim Jong Un realizó una visita a Beijing para asistir a un desfile militar que conmemoraba el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Este evento marcó la primera vez en décadas que un líder norcoreano participaba en un desfile militar en China.

El único puente que actualmente une a ambos países fue construido en 1937, durante la época en que Corea era una colonia japonesa. Este puente tiene una línea ferroviaria y carriles para automóviles y camiones, pero el tráfico vehicular solo puede circular en un sentido a la vez.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.