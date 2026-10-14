En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Qué es la "medusa espacial", el impactante fenómeno que iluminó el cielo

Una nube luminosa sorprendió a los residentes de Florida luego del lanzamiento del cohete Falcon 9.

14/10/2026 | 08:27Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
La medusa espacial.

FOTO: La medusa espacial.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Una misteriosa figura luminosa con forma de medusa sorprendió a los residentes de Florida en la mañana del martes 13 de octubre, tras el exitoso despegue del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El evento, correspondiente a la misión CRS-35 de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI), tuvo lugar a las 6:33 a. m. desde Cabo Cañaveral.

La llamada space jellyfish desplegó una brillante estructura central acompañada por extensos filamentos que destacaron en medio de la oscuridad.

El fenómeno no constituye ningún peligro ni una emergencia atmosférica, sino que responde a un conocido efecto óptico.

Al ascender a gran velocidad, el cohete expulsa gases que se expanden en las capas superiores de la atmósfera.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Dado que el despegue ocurrió minutos antes del amanecer, la luz del sol impactó de lleno sobre esa estela a gran altitud, haciéndola brillar intensamente mientras que a nivel del suelo el cielo aún permanecía oscuro.

Este tipo de espectáculos visuales —documentados frecuentemente por la NASA— no es exclusivo de SpaceX y suele manifestarse en lanzamientos programados poco antes del amanecer o tras el atardecer.

La forma distintiva de medusa varía según la trayectoria del cohete, la altitud y la posición del Sol respecto a los observadores en tierra.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué fenómeno sorprendió a los residentes de Florida? Una figura luminosa con forma de medusa tras el despegue del cohete Falcon 9.

¿Quién llevó a cabo el lanzamiento? La empresa SpaceX, durante la misión CRS-35.

¿Cuándo ocurrió el evento? En la mañana del martes 13 de octubre, a las 6:33 a. m.

¿Dónde se realizó el despegue? Desde Cabo Cañaveral, en Florida.

¿Por qué se produjo el efecto óptico? Por los gases expulsados por el cohete al ascender, iluminados por el sol antes del amanecer.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf