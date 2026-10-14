Qué es la "medusa espacial", el impactante fenómeno que iluminó el cielo

Una misteriosa figura luminosa con forma de medusa sorprendió a los residentes de Florida en la mañana del martes 13 de octubre, tras el exitoso despegue del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX.

El evento, correspondiente a la misión CRS-35 de abastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI), tuvo lugar a las 6:33 a. m. desde Cabo Cañaveral.

La llamada space jellyfish desplegó una brillante estructura central acompañada por extensos filamentos que destacaron en medio de la oscuridad.

El fenómeno no constituye ningún peligro ni una emergencia atmosférica, sino que responde a un conocido efecto óptico.

Al ascender a gran velocidad, el cohete expulsa gases que se expanden en las capas superiores de la atmósfera.

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El Falcon 9 de SpaceX creó una medusa espacial en Florida. Es un fenómeno físico donde los gases del cohete se expanden a gran altura y reflejan el sol mientras abajo aún es de noche https://t.co/BY7I1xrNyT — S??? (@sebastia_me) October 13, 2026

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Dado que el despegue ocurrió minutos antes del amanecer, la luz del sol impactó de lleno sobre esa estela a gran altitud, haciéndola brillar intensamente mientras que a nivel del suelo el cielo aún permanecía oscuro.

Este tipo de espectáculos visuales —documentados frecuentemente por la NASA— no es exclusivo de SpaceX y suele manifestarse en lanzamientos programados poco antes del amanecer o tras el atardecer.

La forma distintiva de medusa varía según la trayectoria del cohete, la altitud y la posición del Sol respecto a los observadores en tierra.

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Una nube con forma de medusa apareció sobre el cielo de Florida tras el despegue de un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral El lanzamiento, destinado a enviar una misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional, dejó una columna de gases que se expandió en la alta atmósfera. — Sepa Más (@Sepa_mass) October 14, 2026

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