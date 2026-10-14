Una motociclista sufrió una fractura expuesta tras chocar con un auto
La mujer, de 32 años, fue trasladada al HECA y un joven de 25 quedó detenido por el hecho ocurrido durante la mañana de este miércoles.
14/10/2026 | 08:52Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La motociclista sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho.
Una mujer de 32 años resultó gravemente herida este miércoles por la mañana tras un choque entre un auto y una moto en la intersección de avenida Uriburu y José María Rosa, en Rosario. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.
La motociclista sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y fue trasladada por una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para recibir atención médica.
Por el hecho, quedó detenido un joven de 25 años que conducía el automóvil. Tanto el Chevrolet Corsa como la moto Motomel Blitz fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una mujer resultó gravemente herida en un choque entre un auto y una moto.
¿Quiénes están involucrados? La mujer de 32 años es la motociclista, y un joven de 25 años conducía el automóvil.
¿Cuándo sucedió? El accidente ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 6.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? En la intersección de avenida Uriburu y José María Rosa, en Rosario.
¿Cómo se encuentra la víctima? Sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y fue trasladada al hospital para recibir atención médica.