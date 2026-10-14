Una motociclista sufrió una fractura expuesta tras chocar con un auto

FOTO: La motociclista sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho.

Una mujer de 32 años resultó gravemente herida este miércoles por la mañana tras un choque entre un auto y una moto en la intersección de avenida Uriburu y José María Rosa, en Rosario. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.

La motociclista sufrió una fractura expuesta en el tobillo derecho y fue trasladada por una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez para recibir atención médica.

Por el hecho, quedó detenido un joven de 25 años que conducía el automóvil. Tanto el Chevrolet Corsa como la moto Motomel Blitz fueron secuestrados para las actuaciones correspondientes.