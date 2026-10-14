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Le donó un riñón a su hijo, iban a un control y se mataron en un choque: una historia desgarradora

Un camión embestió un caballo, se cruzó de carril y chocó al vehículo municipal en el que viajaban.

14/10/2026 | 08:22Redacción Cadena 3

Perspectiva Entre Ríos

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Estela Alejandra

FOTO: Estela Alejandra "Jachy" Arriola y su hijo Franco Damián Jesús Díaz.

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Una tragedia conmociona a la provincia de Entre Ríos. Estela Alejandra "Jachy" Arriola (52) y su hijo Franco Damián Jesús Díaz (22) fallecieron este martes por la mañana tras un choque frontal en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, a la altura de Rosario del Tala

Ambos viajaban desde Urdinarrain hacia Paraná para asistir a un control médico de Franco, quien en noviembre de 2024 había recibido un trasplante de riñón donado por su propia madre. 

En el accidente también murió el chofer del vehículo oficial, Leandro Matías Perovich (41).

El hecho ocurrió poco antes de las 5:00 cuando un camión Scania con acoplado que transportaba cal embestió a un caballo suelto que cruzó la calzada. 

Tras el impacto, el camión se cruzó al carril contrario e impactó de frente contra la Citroën Berlingo perteneciente al área de Desarrollo Social de la Municipalidad de Urdinarrain en la que se trasladaban las víctimas. 

El conductor del camión, de 53 años, sufrió lesiones menores y quedó internado en observación con consigna policial.

La fiscal Laila Taleb quedó al frente de la investigación judicial, mientras las autoridades buscan identificar al dueño del animal para avanzar en la imputación correspondiente por no arbitrar los cuidados necesarios. 

Ante la magnitud de la pérdida, la Municipalidad de Urdinarrain decretó duelo y suspendió sus actividades administrativas para acompañar a los familiares de los fallecidos.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un choque frontal entre un camión y un vehículo oficial dejó tres muertos en Entre Ríos.

¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son Estela Alejandra "Jachy" Arriola, su hijo Franco Damián Jesús Díaz y el chofer Leandro Matías Perovich.

¿Cuándo sucedió el accidente? El accidente ocurrió este martes por la mañana, poco antes de las 5:00.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente tuvo lugar en el kilómetro 56 de la ruta provincial 39, cerca de Rosario del Tala.

¿Por qué se produjo el choque? El choque se produjo cuando un camión Scania embistió a un caballo suelto que cruzó la calzada.

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