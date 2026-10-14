Gabriel Rubinstein: "Los 125.000 millones de dólares son una fantasía y no tienen ningún asidero"

El economista Gabriel Rubinstein, director de la consultora IRX y exviceministro de Economía durante la gestión de Sergio Massa, analizó el rumbo del programa económico de Javier Milei, cuestionó la falta de reactivación y advirtió sobre los riesgos de sostener un tipo de cambio que considera atrasado. Además, puso en duda las afirmaciones presidenciales sobre la disponibilidad de 125.000 millones de dólares para enfrentar una eventual corrida cambiaria y sostuvo que la Argentina necesita un respaldo financiero creíble para estabilizar su economía.

Al evaluar la evolución de los precios, Rubinstein consideró que la inflación puede continuar descendiendo, aunque a un ritmo más lento del esperado por el Gobierno. “Si bien la política monetaria es relativamente pasiva, el hecho de que no hay una emisión para financiar al Gobierno y que hay factores de inercia gravitantes, en la medida en que el dólar esté controlado y los salarios estén más o menos controlados, la inflación va a tender a caer”, explicó en diálogo con Cadena 3 Rosario.

Sin embargo, el economista señaló que la desaceleración inflacionaria no alcanza para resolver los problemas de la actividad. Según planteó, cuando los precios bajan lentamente, los salarios apenas logran empatar o recuperar una pequeña parte del poder adquisitivo perdido, lo que limita el consumo. “Mucho más lento que lo que pensaba Milei, mucho más lento que en otros planes de estabilización”, resumió sobre el proceso actual.

Para Rubinstein, la principal debilidad del programa económico está en la falta de crecimiento generalizado. Destacó que el país cuenta con sectores de gran potencial, como Vaca Muerta, el agro y las inversiones mineras, pero advirtió que ese dinamismo no se extiende al conjunto de la economía. “Deberíamos estar pudiendo, si el resto de la economía acompañara, crecer al 6%, por ejemplo, y estamos creciendo al uno y algo”, afirmó. A su juicio, el Gobierno todavía no encuentra una solución para impulsar la recuperación de las actividades más rezagadas.

Uno de los puntos centrales de su diagnóstico es el valor del dólar. Rubinstein sostuvo que el tipo de cambio se encuentra atrasado en términos reales y propuso discutir una corrección que permita mejorar la competitividad de la industria, la construcción y el comercio. Para ilustrar su planteo, tomó como referencia un índice en el que diciembre de 2015 equivale a 100: según explicó, el nivel actual rondaría los 85 puntos. “A la Argentina, ¿qué le conviene? ¿Un dólar que en términos reales está en un índice de 85 o le conviene un dólar más alto?”, planteó.

El economista aclaró que su propuesta no consiste en llevar el tipo de cambio a niveles extremos, sino en establecer un valor que favorezca a los sectores productivos. “No hace falta irnos al dólar de la devaluación de 160, que era demasiado alto por una circunstancia especial, pero sí podríamos tener como objetivo un dólar de 110”, señaló. Según su análisis, una cotización real más elevada ayudaría a la construcción y a la industria, con efectos positivos sobre el comercio y el resto de la actividad económica.

Rubinstein reconoció, no obstante, que una corrección cambiaria puede tener consecuencias inflacionarias y afectar los ingresos de quienes cobran en pesos. Por eso, sostuvo que la discusión fundamental no pasa únicamente por determinar el valor de equilibrio del dólar, sino por establecer cómo realizar la transición sin provocar un desorden mayor. “El problema es la transición, cómo pasamos de este momento a ese momento. Esa es la parte traumática del asunto”, advirtió, y consideró que la cercanía de las elecciones puede llevar al Gobierno a evitar decisiones que juzga necesarias para resolver los desequilibrios de fondo.

Consultado sobre el impacto que tendría una devaluación, el exviceministro explicó que el resultado depende de cómo se implemente. “Puede ser un desastre o puede ser muy bien hecha”, afirmó. Según su planteo, para que una corrección cambiaria sea exitosa debe existir un compromiso creíble que impida que el dólar nominal vuelva a dispararse después del ajuste. De lo contrario, los precios podrían aumentar rápidamente y neutralizar la mejora de competitividad que se buscaba conseguir.

Como antecedente, recordó la devaluación aplicada durante el gobierno de Massa y explicó que la estrategia contemplaba un techo cambiario que no logró sostenerse. “La devaluación podía ser exitosa y al día siguiente ya estaba el dólar a 720; o sea, fue un desastre”, señaló. Para Rubinstein, la falta de divisas suficientes para defender ese límite y la ausencia de un respaldo contundente contribuyeron a que la medida no alcanzara el resultado esperado. “Para hacer una devaluación exitosa, una condición necesaria es que el dólar nominal esté completamente contenido y sea completamente creíble”, remarcó.

En ese sentido, consideró que un eventual apoyo financiero de Estados Unidos podría contribuir a construir un esquema cambiario más sólido. Según explicó, un compromiso concreto de asistencia permitiría establecer un límite confiable para el dólar y reducir el temor de los empresarios a nuevos saltos de precios. Con esa previsibilidad, agregó, también sería posible reducir las tasas de interés y mejorar las condiciones macroeconómicas. Sin embargo, advirtió que la Argentina actualmente no dispone de reservas suficientes para sostener por sí sola un programa de esas características.

Rubinstein también cuestionó las declaraciones de Milei sobre la supuesta disponibilidad de 125.000 millones de dólares para enfrentar una corrida cambiaria. “Los 125.000 millones son una fantasía y no tienen ningún asidero”, sostuvo. Según su evaluación, las reservas netas del Banco Central se encuentran en terreno negativo y los recursos adicionales dependen de instrumentos cuyo uso efectivo no está garantizado. Por eso, diferenció las divisas que pueden utilizarse de manera inmediata de los créditos, swaps y eventuales asistencias financieras que requieren condiciones específicas.

Entre los recursos que podrían contribuir a reforzar el respaldo cambiario, el economista mencionó la parte utilizable del swap con China, que estimó en unos 5.000 millones de dólares, y la posibilidad de obtener financiamiento vinculado al comercio con Brasil. También señaló la eventual asistencia estadounidense por unos 20.000 millones de dólares, aunque aclaró que su concreción y alcance dependen de compromisos que todavía deben materializarse. “Eso es lo que tenés”, sintetizó, al diferenciar esas alternativas de la cifra anunciada por el Presidente.

Para Rubinstein, si la asistencia estadounidense se concretara y resultara suficientemente sólida, podría contribuir a tranquilizar a los mercados incluso ante una mayor demanda de dólares en un período electoral. “Si vos tenés la ayuda de Bessent de 20.000 millones, que puede llegar a ser incluso más llegado el caso, yo creo que ahí el mercado se queda tranquilo”, afirmó, en referencia al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. No obstante, insistió en que ese escenario depende de que el respaldo sea efectivo y creíble, y no solamente una expectativa.

Finalmente, Rubinstein advirtió que la economía necesita resolver simultáneamente la inflación, la falta de crecimiento y los problemas de competitividad. Si bien consideró posible que los precios sigan desacelerándose, sostuvo que la estabilidad será insuficiente si no mejora la actividad productiva y no se recupera la confianza para invertir. Su diagnóstico apunta a la necesidad de una estrategia que combine previsibilidad cambiaria, respaldo financiero concreto y medidas capaces de extender la recuperación más allá de los sectores que hoy muestran mayor dinamismo.

Entrevista de Hernán Funes.