SMN: lluvias hasta el viernes en el AMBA y alertas amarillas en varias provincias

FOTO: El SMN advierte sobre lluvias y vientos en el AMBA hasta el viernes

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitará jornadas marcadas por precipitaciones intermitentes y cielo nublado hasta el próximo viernes 16 de octubre, momento a partir del cual comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas que se prolongará durante el fin de semana, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Para este miércoles, la entidad que verifica el tiempo proyecta una marca máxima de 19°C y una mínima de 13°C, bajo un panorama de lluvias aisladas cuyas probabilidades oscilan entre el 10% y el 40% a lo largo del día, con vientos moderados provenientes del sector este de hasta 22 km/h.

El momento de mayor inestabilidad se registrará durante el jueves, jornada en la que las chances de caída de agua treparán hasta un 70% entre la tarde y la noche. Se esperan temperaturas contenidas entre los 13°C y los 18°C, acompañadas por ráfagas de viento que podrían oscilar entre los 23 y los 31 km/h.

El mal tiempo tendrá su último capítulo el viernes 16, día que presentará lluvias dispersas en distintas franjas horarias y registros térmicos de entre 12°C y 18°C.

La estabilidad climática desembarcará el sábado 17, dando inicio a una racha de días frescos y soleados sin chances de lluvia: el fin de semana promediará máximas de 17°C, mientras que el inicio de la próxima semana exhibirá un ascenso gradual del termómetro hasta tocar los 20°C el martes 20.

En el resto del territorio bonaerense, las precipitaciones afectan este miércoles a la Costa Atlántica y la franja norte, extendiéndose al este por la tarde. En la jornada del jueves, el frente lluvioso abarcará además el suroeste provincial, con un cese generalizado previsto recién para la mañana del sábado.

Alertas meteorológicas en las provincias

En paralelo, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa activó avisos de nivel amarillo en distintas regiones de la Argentina frente al avance de fenómenos de variada intensidad:

Alerta amarilla por tormentas: Rige para sectores de Córdoba, San Luis y Misiones, donde se prevén lluvias persistentes acompañadas de actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alerta amarilla por vientos fuertes: Afecta a la zona precordillerana y alta montaña del oeste de Salta y Jujuy.