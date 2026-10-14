La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.

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El sorteo número 41382 del juego La Previa se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9799, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).

Los resultados de los 20 números son los siguientes:

1° 9799

2° 6739

3° 0824

4° 3925

5° 4332

6° 0880

7° 4735

8° 8111

9° 3588

10° 7096

11° 4403

12° 8780

13° 1774

14° 4255

15° 8038

16° 0122

17° 1344

18° 7285

19° 3838

20° 8374