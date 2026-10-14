La previa: conocé los números ganadores de hoy miércoles 14 de octubre.
El sorteo número 41382 de La Previa se realizó el miércoles 14 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9799, con la interpretación tradicional de "A primera (Hermano)". Conocé los resultados completos.
FOTO: Quiniela de Córdoba
El sorteo número 41382 del juego La Previa se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre a las 10:15. El número a la cabeza fue 9799, que se interpreta tradicionalmente como A primera (Hermano).
Los resultados de los 20 números son los siguientes:
1° 9799
2° 6739
3° 0824
4° 3925
5° 4332
6° 0880
7° 4735
8° 8111
9° 3588
10° 7096
11° 4403
12° 8780
13° 1774
14° 4255
15° 8038
16° 0122
17° 1344
18° 7285
19° 3838
20° 8374
Lectura rápida
¿Qué sorteo se realizó?
El sorteo número 41382 de La Previa.
¿Cuándo se llevó a cabo?
El miércoles 14 de octubre a las 10:15.
¿Cuál fue el número a la cabeza?
El número a la cabeza fue 9799.
¿Qué significa el número a la cabeza?
Se interpreta tradicionalmente como "A primera (Hermano)".
¿Cuáles son los resultados de los números?
Los resultados incluyen 9799, 6739, 0824, entre otros.