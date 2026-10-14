Prisión domiciliaria para la ex funcionaria judicial acusada de estafa mediante escaneo ocular

Buenos Aires, 14 octubre (NA) – La Justicia otorgó la prisión domiciliaria a Albertina Mangini, ex funcionaria judicial de la provincia de Buenos Aires, acusada de ofrecer dinero a cambio de escanear ojos para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover fondos provenientes del juego clandestino.

Su defensa, liderada por los abogados Miguel Ángel Molina y Alfredo Gascón, había solicitado la morigeración de la prisión preventiva de su clienta, alegando graves problemas de salud.

En su presentación, argumentaron que "aparecería desatinado sospechar que Mangini, estando en su domicilio, pudiera afectar la investigación o profugarse", subrayando su "delicadísimo estado de salud psicofísica de imposible tratamiento intramuros".

Los letrados añadieron que la ex funcionaria judicial "tampoco está recibiendo la medicación necesaria para su correcto tratamiento" y que padece "antecedentes de ansiedad e ideación suicida", lo que representa una emergencia psiquiátrica que requiere atención médica inmediata.

Tras evaluar la situación, el Juzgado de Garantías N.º 6 de La Plata decidió concederle la prisión domiciliaria, estableciendo control de monitoreo electrónico (pulsera y GPS) y seguimiento periódico del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se impuso como obligación especial "abstenerse de mantener contacto directo o indirecto —personal, telefónico, electrónico, por redes sociales, servicios de mensajería o interpósita persona— con la víctima, testigos individualizados y los restantes imputados".

La causa se dio a conocer a mediados de agosto de este año, cuando se acusó a Mangini de presuntamente ofrecer dinero a cambio de escanear ojos para abrir cuentas en billeteras virtuales y mover dinero procedente del juego clandestino. El monto sospechado de los movimientos de dinero ilegal asciende a unos $27.000 millones, equivalente a casi 18 millones de dólares.

La acusación está a cargo de la fiscal Betina Lacki (UFI N°2 de La Plata), quien investiga los delitos de asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos, lavado de activos agravado por la habitualidad. Junto a la funcionaria fueron detenidos Ignacio Leonel Marchioni y Mauro Perrota.

A medida que avanza la pesquisa, el juez Catriel Taubenschlag consideró que no se encontraron elementos suficientes para imputarle maniobras autónomas de lavado de activos.