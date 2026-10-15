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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre, Tucumán experimentará lluvias ligeras con temperaturas que oscilarán entre 12° y 17°. La humedad será alta, alcanzando el 94%, y el viento soplará a 1.54 m/s.

15/10/2026 | 00:26Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 15 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con lluvias ligeras, con una temperatura de 13° y una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 94%, lo que genera un ambiente bastante húmedo. La visibilidad es de 10000 m y el viento sopla a 1.54 m/s desde el noroeste.

El clima hoy jueves 15 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 13° y una máxima de 17°. El cielo permanecerá cubierto por lluvias ligeras durante gran parte del día. La humedad alta y la baja velocidad del viento contribuirán a una sensación de frescura. La presión atmosférica es de 1021 hPa.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Tucumán es el siguiente: el viernes 16 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 23° con cielo parcialmente nublado. El sábado 17 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 17° con cielo nublado. El domingo 18 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17° con cielo nublado. El lunes 19 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 23° con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el martes 20 de octubre, la mínima será de 14° y la máxima de 27° con cielo parcialmente nublado.

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