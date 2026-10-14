FOTO: La emotiva premiación de Wanda Nara en los Martín Fierro de la Música por "Bad Bitch"

Buenos Aires, 14 de octubre (NA) -- La reconocida conductora y figura mediática Wanda Nara fue galardonada en la primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música por su sencillo debut "Bad Bitch", que representa su incursión en el ámbito musical.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, la ceremonia reunió a destacados artistas de la música argentina y a importantes personalidades de la cultura. La entrega de premios estuvo a cargo de los conductores Edith Hermida y Hernán Drago.

En una noche llena de reconocimientos, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) decidió honrar a la conductora de MasterChef Celebrity con un Martín Fierro. La estatuilla fue entregada por la periodista Susana Roccasalvo, quien también participó en el reality de cocina, en representación de la asociación.

Al recibir el premio, Wanda lo hizo con un toque de humor: "Hago tantas cosas que me había olvidado de que en un momento también canté".

En este marco, reflexionó sobre el impacto que su canción tuvo en la audiencia: "Fui muy feliz, hice feliz a mucha gente. Creo que Bad Bitch es un himno acá y en otros países".

Para finalizar, agradeció a los colegas de la música argentina que la apoyaron: "Agradezco a mis colegas músicos que están esta noche. Mensajes como los de Lali, Cazzu, La Joaqui, tantas mujeres unidas, Tini, María Becerra... fans de Bad Bitch".