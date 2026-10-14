Santa Fe exhibió los vehículos incautados al delito antes de una denominada "subasta récord"

Los vehículos incautados al delito comenzaron a trasladarse y fueron exhibidos este miércoles en la costanera santafesina, como anticipo de una nueva subasta pública que se realizará este viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano. Con 224 bienes disponibles y más de 9.000 personas inscriptas, la convocatoria se perfila como la más importante desde la puesta en marcha de este mecanismo en la provincia.

El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la magnitud de la convocatoria y aseguró que el remate alcanzó una participación récord. “Está siendo la subasta más grande, no solamente de nuestra provincia, sino de la República Argentina. Se anotaron 9.000 personas para participar de esta subasta”, afirmó durante una entrevista radial.

El funcionario explicó que el traslado de los vehículos forma parte de los preparativos para la jornada del viernes y remarcó la continuidad de la política provincial de administración y venta de bienes incautados a personas vinculadas con actividades delictivas.

“Hoy empezamos el traslado de todos los vehículos, son 224 bienes que vamos a estar vendiendo este viernes en la Estación Belgrano”, señaló. En ese sentido, defendió la iniciativa como una política de Estado orientada a quitarles a las organizaciones criminales los recursos obtenidos mediante el delito y darles un nuevo destino a través de subastas públicas.

La convocatoria es organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) y contempla una oferta variada que incluye automóviles, motocicletas, lanchas, bicicletas, un inmueble ubicado en Rosario y máquinas recreativas. La exhibición anticipada permite que los interesados conozcan parte de los bienes antes del remate.

Figueroa Escauriza también destacó el crecimiento del interés por estas subastas a lo largo del tiempo y consideró que la participación refleja una mayor confianza en el mecanismo. “Cada mes y cada año nuestra provincia toma más impulso y más gente confía en estos mecanismos para comprar lo que, en definitiva, le quitamos al delito”, sostuvo.

La subasta se llevará adelante este viernes en la Estación Belgrano, en la ciudad de Santa Fe, y reunirá a participantes de distintas jurisdicciones del país. La expectativa oficial está puesta tanto en el volumen de operaciones como en la continuidad de una política que busca administrar los bienes decomisados y evitar que permanezcan en manos de quienes estuvieron vinculados con actividades criminales.

La iniciativa forma parte de la estrategia provincial para disponer de los activos incautados y convertirlos en recursos mediante procedimientos públicos de venta. Según lo informado previamente por las autoridades, el dinero recaudado se destina a distintos fines, entre ellos la asistencia a víctimas del delito y el sostenimiento de programas e iniciativas sociales.

Con más de 9.000 inscriptos y 224 lotes en oferta, el remate de este viernes se desarrollará bajo una expectativa que, según destacó el Gobierno santafesino, marca un nuevo récord para este tipo de convocatorias.

Informe de Emiliano Guardia.