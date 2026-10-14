Thiago Mendes se disculpa por publicación contra Boca tras victoria de Vasco da Gama

Buenos Aires, 14 octubre (NA) -- El capitán del Vasco da Gama, Thiago Mendes, ofreció disculpas por una imagen que compartió en sus redes sociales en contra de Boca Juniors, tras la victoria en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Mendes expresó: "En ningún momento tuve la intención de faltarle el respeto al club, su historia o su afición".

En su historia de Instagram, el jugador había reposteado una imagen generada por inteligencia artificial en la que se lo veía rompiendo el escudo del club "Xeneize". Mendes aclaró: "En la emoción y en la adrenalina del juego, terminé reposteando varias publicaciones de personas y no presté atención a los detalles de una de las imágenes".

El capitán del equipo carioca mencionó que la imagen ya había sido eliminada tan pronto como se dio cuenta de la controversia que había generado en las redes sociales. Además, se mostró arrepentido por la publicación: "Pido disculpas a quien pueda haberse sentido ofendido. Fue algo totalmente sin intención".

"La rivalidad forma parte del fútbol, pero el respeto está por encima de cualquier resultado", concluyó el comunicado de Thiago Mendes tras el revuelo ocasionado por su posteo.

Vasco da Gama logró una victoria de 1-0 en el primer partido de ida contra Boca, con un gol de Adson a los 24 minutos del primer tiempo. El partido fue marcado por la expulsión del mediocampista Andrés Gómez, quien vio dos tarjetas amarillas en un corto lapso de tiempo, dejando a su equipo con uno menos durante gran parte de la segunda mitad.

La derrota implica que el "Xeneize" deberá superar esta desventaja en el partido de vuelta, programado para el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 (hora argentina). Sin embargo, la Conmebol aún no ha determinado si el encuentro se jugará en el icónico Maracaná o se trasladará a Asunción, Paraguay.