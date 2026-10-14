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The Rolling Stones revelan EP inédito con Charlie Watts y lanzan primer adelanto

El 27 de noviembre, la icónica banda británica presentará Foreign Tongues, Loose Lips, un EP con grabaciones inéditas y una canción que incluye al fallecido Charlie Watts.

14/10/2026 | 17:49Redacción Cadena 3

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Buenos Aires, 14 octubre (NA) - The Rolling Stones ha hecho oficial el lanzamiento de Foreign Tongues, Loose Lips, un EP que incluirá cinco canciones de las sesiones de su reciente álbum de estudio, Foreign Tongues. Este trabajo incluirá material que no había sido presentado anteriormente, así como una grabación con el icónico baterista Charlie Watts, quien falleció en 2021. El EP estará disponible el 27 de noviembre en formatos físicos y digitales.

Con este nuevo lanzamiento, la banda, compuesta por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, enriquecerá el repertorio de su vigésimo quinto álbum de estudio. Según han comentado sus integrantes, las nuevas composiciones buscan rescatar las raíces musicales del grupo, incorporando elementos del blues, el country y su característico sonido de rock and roll.

El primer adelanto de este EP será Who You Callin’ Crazy, que se estrenará el martes 20 de octubre y ya está disponible para pre-ordenar en las principales plataformas de streaming.

Entre las cinco canciones que componen el EP se encuentra Bad Luck Hideaway, que ha suscitado un especial interés entre los seguidores de la banda, ya que presenta la batería de Charlie Watts. Este tema fue previamente lanzado como lado B, junto con el videoclip de Mr Charm. El repertorio también incluye Where There’s a Will, Human Tide y She Still Comes Around.

El EP se ofrecerá en diferentes formatos, incluyendo un vinilo de 12 pulgadas junto con el CD del álbum original, una versión en doble CD y otra exclusivamente en vinilo. También estarán disponibles paquetes especiales que incluirán artículos de colección como camisetas, encendedores y figuritas de Panini.

Con este lanzamiento, The Rolling Stones reviven grabaciones de sus últimas sesiones de estudio, sumando un nuevo capítulo a su trayectoria que supera las seis décadas.

Lectura rápida

¿Qué EP lanzará The Rolling Stones?
El EP se llama Foreign Tongues, Loose Lips y contiene cinco canciones inéditas.

¿Cuándo estará disponible?
El EP se lanzará el 27 de noviembre de 2026.

¿Qué canción incluirá la participación de Charlie Watts?
La canción Bad Luck Hideaway contará con la batería del fallecido baterista Charlie Watts.

¿Cuál es el primer adelanto del EP?
El primer adelanto será la canción Who You Callin’ Crazy, que se estrenará el 20 de octubre de 2026.

¿Qué formatos tendrá el EP?
El EP se comercializará en vinilo, CD y paquetes especiales de colección.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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