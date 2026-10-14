Helix Carbon propone reducir costos de hierro reciclando contaminación de hornos
La startup Helix Carbon presentó su innovador método para reciclar la contaminación de hornos de hierro, prometiendo reducir emisiones y costos en la industria del acero durante TechCrunch Disrupt 2026.
FOTO: Helix Carbon y su propuesta para el reciclaje de contaminación en hornos de fundición
Helix Carbon se presentó en el evento TechCrunch Disrupt 2026, donde expuso su estrategia para transformar la industria del hierro y acero, reconocida como una de las más contaminantes del mundo. La startup argumentó que muchas iniciativas para reducir emisiones han fallado al no abordar la problemática de los hornos de fundición, donde se produce la mayor parte de la contaminación.
El cofundador y CEO de Helix Carbon, David Brown, explicó: "Cualquier intento de descarbonizar la industria del acero que no aborde el horno de fundición no funcionará". En lugar de reemplazar los hornos, Helix Carbon busca limpiarlos, lo que podría reducir las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, mejorar los márgenes de ganancia para los productores de hierro.
Los hornos de fundición han sido utilizados durante siglos para convertir mineral de hierro en hierro metálico, utilizando coque, un tipo de carbón procesado, para facilitar esta transformación. El coque proporciona el calor necesario, pero el monóxido de carbono generado en el proceso es el que realmente reduce el hierro, liberando grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) al ambiente.
La propuesta de Helix Carbon consiste en convertir ese CO2 residual en monóxido de carbono y reciclarlo de nuevo en el horno. Para lograrlo, la empresa utiliza un dispositivo llamado electrólito, que utiliza electricidad y un catalizador para separar el oxígeno del dióxido de carbono. A diferencia de otros electrólitos, el diseño de Helix puede manejar la corriente de escape de los hornos, lo que representa una ventaja significativa.
El uso de monóxido de carbono en el horno podría permitir a los productores de hierro reducir la cantidad de coque utilizada. Aunque el porcentaje exacto de reducción sigue siendo objeto de debate, algunas investigaciones sugieren que se podría eliminar hasta el 90% del coque, mientras que otras apuntan a un 30% a 40%.
La estrategia inicial de Helix Carbon es que los productores de hierro reemplacen el 33% de su coque. La empresa afirma que esta medida podría generar un ahorro de 14 dólares por tonelada de hierro. Brown destacó que, aunque esto pueda parecer poco, los márgenes en la industria del hierro son extremadamente ajustados.
La industria del hierro y el acero representa un mercado combinado de 2 billones de dólares, según Grand View Research, lo que la convierte en un objetivo atractivo para nuevas startups. Sin embargo, la industria avanza lentamente debido a la durabilidad de su equipamiento, con hornos que han estado en funcionamiento durante más de 100 años.
Para generar ingresos más rápidamente, Helix Carbon planea enfocarse inicialmente en la industria de productos químicos especiales. "No necesitamos capturar el CO2 primero; simplemente lo utilizamos, lo que nos permite producir productos químicos directamente a partir de flujos de desechos", comentó Brown.
Helix Carbon presentó su solución en el escenario durante la competencia de pitches de Startup Battlefield en TechCrunch Disrupt, que se llevó a cabo en San Francisco del 13 al 15 de octubre.
Lectura rápida
¿Qué propone Helix Carbon?
Reciclar la contaminación de los hornos de fundición para reducir costos y emisiones en la producción de hierro.
¿Quién es el CEO de Helix Carbon?
David Brown, quien lidera la startup en su propuesta innovadora.
¿Cuándo se presentó la startup?
Durante el evento TechCrunch Disrupt 2026, del 13 al 15 de octubre.
¿Cómo funciona el proceso de reciclaje?
Convierte el CO2 en monóxido de carbono mediante un electrólito, que luego se recicla en el horno.
¿Cuánto se puede ahorrar por tonelada de hierro?
Helix Carbon estima un ahorro de 14 dólares por tonelada al reemplazar parte del coque.