Trump propone exploración de recursos en Groenlandia, pero enfrenta múltiples desafíos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hizo un anuncio en la madrugada del miércoles sobre una exploración "masiva" que comenzará en "nuestra nueva y hermosa Groenlandia" en busca de petróleo, gas y minerales. Sin embargo, la incertidumbre sobre a qué prospección se refería genera dudas sobre la viabilidad de esta afirmación.

Es importante señalar que Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca y no parte de Estados Unidos. La declaración de Trump fue realizada a través de su plataforma Truth Social, después de un evento de campaña en Wasilla, Alaska, donde apoyó al senador republicano Dan Sullivan en su búsqueda de un tercer mandato.

La creciente preocupación por los precios de la energía, exacerbada por el conflicto en Irán, afecta a la clase trabajadora estadounidense justo antes de las elecciones de mitad de mandato. Los comentarios de Trump parecen dirigidos a mitigar estas preocupaciones entre los votantes.

A pesar del optimismo expresado por el presidente, las empresas han enfrentado dificultades para explorar y extraer recursos en Groenlandia durante décadas. Las adversas condiciones climáticas, la falta de infraestructura adecuada y una geología compleja han limitado los esfuerzos anteriores, que no han avanzado más allá de la etapa exploratoria.

La reciente declaración de Trump se produce menos de un mes después de la firma de un acuerdo con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para fortalecer la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte. Este pacto no otorga a Estados Unidos derechos especiales de exploración, pero establece restricciones a las inversiones de naciones no pertenecientes a la OTAN en sectores estratégicos.

El acuerdo también facilita la posibilidad de establecer más bases militares estadounidenses en Groenlandia y disminuye las tensiones generadas por los reiterados intentos de Trump de incorporar el territorio danés semiautónomo a Estados Unidos. Esta alianza se mantendría incluso si Groenlandia decide independizarse.

Desde 2019, Trump ha manifestado su interés por adquirir Groenlandia, llegando a amenazar a Dinamarca con tomar control del territorio durante su mandato. Las autoridades danesas y groenlandesas no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el anuncio de Trump.

Groenlandia alberga yacimientos significativos de minerales de tierras raras, esenciales para la fabricación de tecnología moderna, desde computadoras hasta baterías para energías renovables. Actualmente, China controla la mayoría del suministro mundial de estos minerales, y el gobierno estadounidense busca reducir esta dependencia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos también ha identificado potenciales yacimientos mar adentro de petróleo y gas natural en la región. Sin embargo, la extracción de estos recursos presenta desafíos significativos, ya que los minerales de tierras raras se encuentran encerrados en roca y los yacimientos de petróleo y gas están cubiertos por hielo ártico.

Trump destacó la importancia estratégica de Groenlandia, señalando que su ubicación es crucial para la defensa de Estados Unidos y Europa. En su publicación, afirmó que cualquier ataque contra Estados Unidos deberá pasar por Groenlandia, donde la defensa podría neutralizar amenazas con eficacia.

La presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia ha disminuido desde 1945, pasando de miles de soldados en 17 bases a aproximadamente 200 en la Base Espacial Pituffik. Esta instalación apoya operaciones de alerta de misiles y vigilancia espacial en colaboración con la OTAN.

El presidente anunció recientemente que Estados Unidos comenzaría a desarrollar una mayor presencia militar en la región, incluyendo la construcción de nuevas bases. Sin embargo, la situación actual y las dificultades para la explotación de recursos en Groenlandia siguen siendo un tema complejo y lleno de obstáculos.