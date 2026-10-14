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Radioinforme 3 Rosario Notas

Se cayó un árbol en pleno centro de Rosario y cortó el tránsito en 9 de Julio entre Moreno y Dorrego

La caída no provocó daños en vehículos ni personas. Personal policial montó un operativo para impedir el paso en la zona.

14/10/2026 | 06:51Redacción Cadena 3 Rosario

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Caída del árbol en la zona de 9 de julio entre Moreno y Dorrego.

FOTO: Caída del árbol en la zona de 9 de julio entre Moreno y Dorrego.

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  1.

    Audio. Se cayó un árbol en pleno centro de Rosario y cortó el tránsito en 9 de Julio entre Moreno y Dorrego

    Cadena 3 Rosario

    Episodios

Un árbol cayó este miércoles por la mañana en 9 de Julio, entre Moreno y Dorrego, en pleno centro de Rosario. El ejemplar quedó tendido sobre la calzada y obstruyó por completo el paso vehicular. Según vecinos, el desprendimiento ocurrió cerca de las 6 y se escuchó como una fuerte explosión.

El árbol estaba en mal estado y, de acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, se encontraba seco. La caída no provocó daños en vehículos ni personas, aunque algunos cables resultaron afectados. También quedó comprometida una luminaria LED del alumbrado público, que permanecía colgando.

Personal policial montó un operativo para impedir el paso en la zona mientras se aguardaba la intervención correspondiente. Dos patrulleros permanecían afectados al corte de tránsito en las inmediaciones, en una zona de circulación habitual durante las primeras horas de la mañana.

Informe de Julián Maragliano.

Lectura rápida

¿Qué? Un árbol cayó en Rosario, obstruyendo el paso vehicular.

¿Quién? La Policía montó un operativo en la zona afectada.

¿Cuándo? Este miércoles por la mañana, alrededor de las 6.

¿Dónde? En 9 de Julio, entre Moreno y Dorrego, en el centro de Rosario.

¿Cómo? La caída se escuchó como una fuerte explosión, y el árbol estaba seco.

¿Por qué? El árbol estaba en mal estado, lo que provocó su caída.

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