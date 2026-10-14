Miércoles fresco y con chaparrones en Rosario: cómo sigue el tiempo en los próximos días

Rosario amaneció este miércoles con 11°C, cielo ligeramente nublado y presencia de neblina. La humedad alcanza el 98%, el viento sopla del sudeste a 4 km/h y la visibilidad es de 6 kilómetros. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 20°C, con probabilidad de chaparrones.

Para el jueves se espera una jornada con una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, además de una probabilidad de precipitaciones del 40%. El cielo estará mayormente nublado.

El viernes continuará el tiempo fresco, con temperaturas entre 13°C y 19°C. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, estimada en 10%, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.