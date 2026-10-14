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Miércoles fresco y con chaparrones en Rosario: cómo sigue el tiempo en los próximos días

La ciudad registró 11°C durante las primeras horas, con neblina y 98% de humedad. Para la jornada se espera una máxima de 20°C y condiciones inestables.

14/10/2026 | 06:44Redacción Cadena 3 Rosario

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Cielo nublado en Rosario.

FOTO: Cielo nublado en Rosario.

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Rosario amaneció este miércoles con 11°C, cielo ligeramente nublado y presencia de neblina. La humedad alcanza el 98%, el viento sopla del sudeste a 4 km/h y la visibilidad es de 6 kilómetros. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 20°C, con probabilidad de chaparrones.

Para el jueves se espera una jornada con una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, además de una probabilidad de precipitaciones del 40%. El cielo estará mayormente nublado.

El viernes continuará el tiempo fresco, con temperaturas entre 13°C y 19°C. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, estimada en 10%, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.

Lectura rápida

¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 11°C.

¿Qué se espera para el jueves? Se espera una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, con un 40% de probabilidad de precipitaciones.

¿Cómo estará el tiempo el viernes? El viernes se prevé tiempo fresco, con temperaturas entre 13°C y 19°C y una probabilidad de lluvias del 10%.

¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 98%.

¿Quién proporciona el informe del pronóstico? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.

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