Miércoles fresco y con chaparrones en Rosario: cómo sigue el tiempo en los próximos días
La ciudad registró 11°C durante las primeras horas, con neblina y 98% de humedad. Para la jornada se espera una máxima de 20°C y condiciones inestables.
14/10/2026 | 06:44Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Cielo nublado en Rosario.
Rosario amaneció este miércoles con 11°C, cielo ligeramente nublado y presencia de neblina. La humedad alcanza el 98%, el viento sopla del sudeste a 4 km/h y la visibilidad es de 6 kilómetros. La temperatura máxima prevista para la jornada es de 20°C, con probabilidad de chaparrones.
Para el jueves se espera una jornada con una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, además de una probabilidad de precipitaciones del 40%. El cielo estará mayormente nublado.
El viernes continuará el tiempo fresco, con temperaturas entre 13°C y 19°C. El pronóstico anticipa cielo mayormente nublado y una baja probabilidad de lluvias, estimada en 10%, según el informe oficial del Servicio Meteorológico Nacional.
Lectura rápida
¿Cuál es la temperatura actual en Rosario? La temperatura actual en Rosario es de 11°C.
¿Qué se espera para el jueves? Se espera una máxima de 19°C y una mínima de 13°C, con un 40% de probabilidad de precipitaciones.
¿Cómo estará el tiempo el viernes? El viernes se prevé tiempo fresco, con temperaturas entre 13°C y 19°C y una probabilidad de lluvias del 10%.
¿Cuál es la humedad actual en Rosario? La humedad actual en Rosario es del 98%.
¿Quién proporciona el informe del pronóstico? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.