River Plate busca una victoria clave ante Sarmiento de Junín en el Clausura

River Plate se prepara para visitar a Sarmiento de Junín este miércoles 14 de octubre, en un encuentro correspondiente al partido postergado de la fecha 11 del Torneo Clausura. La victoria es fundamental para el "Millonario", que busca seguir con posibilidades de acceder a los playoffs y clasificar a la Copa Libertadores a través de la tabla anual.

El partido está programado para las 19:00 y se disputará en el estadio "Eva Perón" de Junín. La transmisión en vivo estará a cargo de TNT Sports y Dsports, mientras que el árbitro designado es Pablo Dóvalo, con Silvio Trucco a cargo del VAR.

El equipo dirigido por Leonardo Ponzio llega a este encuentro tras una victoria frente a Estudiantes de Río Cuarto, que resultó en el descenso de dicho equipo a la Primera Nacional. Actualmente, River ocupa el noveno lugar en la Zona B, acumulando 16 puntos y quedando fuera de los playoffs, donde el último clasificado es Independiente Rivadavia con 18.

En la tabla anual, River Plate suma 45 puntos y por el momento se encuentra ingresando a la Copa Sudamericana, mientras que el último equipo en conseguir un lugar en la Libertadores es Argentinos Juniors, que cuenta con 51 unidades.

Por su parte, Sarmiento llega al encuentro tras haber vencido 3 a 1 a Aldosivi como visitante. Actualmente, se posiciona cuarto en la Zona B con 19 puntos, aunque se encuentra lejos de los puestos de Sudamericana, que marcan 38 puntos en la tabla anual.

Se espera que el partido cuente con la presencia de público visitante, ya que alrededor de 4500 hinchas de River estarán en las tribunas del "Eva Perón". Este encuentro completa la jornada 11 del Torneo Clausura, ya que el equipo de Núñez había solicitado la postergación debido a la convocatoria de varios de sus jugadores durante la fecha FIFA.