Milei, el voto latino y un desliz de colores en la gala republicana

Por Sergio Berensztein

Analizando los datos existentes —que son muchísimos— respecto de esta elección de mitad de mandato en Estados Unidos, un elemento que llama la atención y pone en contexto el viaje del presidente Milei es el comportamiento del voto latino. Ese segmento, que mayoritariamente apoyó a Trump en 2024 y que en parte también lo había acompañado en su primera gestión, hoy muestra mayor reticencia. Las razones son varias: la situación económica y, especialmente, la actividad de la agresiva agencia migratoria ICE.

Hay distintas formas de interpretar por qué se enfrió ese apoyo. En ese marco, el presidente Milei intenta dar una mano a su amigo norteamericano participando en eventos orientados a generar algo más de entusiasmo en este sector de la población estadounidense.

Ayer, además, se sacó una foto muy elocuente con Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair y hermano de Flavio. En ese contexto circuló un audio en el que se escucha: “Ahora vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil y vamos a pintar el continente de azul”.

Resulta llamativo asociar ese tipo de expresiones al presidente de la República Argentina. Se califica de “dictador comunista” a un presidente que busca su cuarto mandato luego de haber participado en tres elecciones democráticas previas.

Más llamativo aún fue el detalle del color. Quienes estaban en el evento —la Gala Latina de Wall Street Spanish, un ámbito claramente vinculado al espacio republicano— advirtieron de inmediato el desliz: en la política estadounidense el azul es el color de los demócratas, mientras que el rojo identifica a los republicanos. Más de uno se miró cuando escuchó “pintar de azul el continente”, interpretando que, sin querer, se estaba deseando un avance de la izquierda en América Latina. No pasó desapercibido, sobre todo por el escenario en el que se pronunció.

Este episodio pone de manifiesto que, más allá del entusiasmo presidencial, conviene conocer con cierto detalle la lógica de la política local antes de intervenir.

Un dato adicional para prestar atención: en la organización de esta gala latina participaba La Derecha Diario. Aunque desde el medio aseguran que su fundador, Fernando Cerimedo, ya no forma parte del grupo de accionistas, la polémica en torno a este personaje —actualmente detenido en Bolivia— sigue vigente.