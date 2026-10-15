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Murió Norberto Di Próspero, un referente del sindicalismo en el Congreso Nacional

El secretario general de la Asociación del Personal Legislativo falleció repentinamente. Tenía 61 años. Lideró el gremio durante más de 20 años.

15/10/2026 | 09:13Redacción Cadena 3

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Falleció Norberto Di Próspero, un referente del sindicalismo en el Congreso Nacional

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Norberto Di Próspero, secretario general de la Asociación del Personal Legislativo (APL), falleció este miércoles repentinamente, lo que generó un fuerte impacto entre los empleados del sector, dirigentes sindicales, legisladores y autoridades parlamentarias.

Di Próspero, de 61 años, fue durante más de dos décadas una figura central del sindicalismo parlamentario, y al frente de APL construyó una conducción de fuerte presencia institucional, con permanente participación en las negociaciones salariales y en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Congreso Nacional.

La muerte del dirigente se produjo a pocos días de una elección de delegados en el gremio, prevista para el martes próximo.

Su liderazgo se consolidó a partir de 2004, cuando asumió la conducción del gremio con la Lista Verde y Blanca, tras suceder a Ricardo Sablich. Desde entonces logró sucesivas reelecciones y se convirtió en un actor de consulta obligada para las autoridades de ambas cámaras legislativas.

Además de su tarea en APL, Di Próspero ocupó la presidencia de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina (FELRA), cargo para el que había sido recientemente reelegido hasta 2030, consolidando una estructura que reúne a trabajadores legislativos de distintas provincias del país.

Lectura rápida

¿Quién fue Norberto Di Próspero?
Fue secretario general de la Asociación del Personal Legislativo y un destacado líder sindical en el Congreso.

¿Cuándo falleció?
Norberto Di Próspero falleció el miércoles 14 de octubre de 2026.

¿Qué impacto tuvo su muerte?
Generó conmoción en el ámbito legislativo y entre los trabajadores del Congreso.

¿Cuánto tiempo estuvo al frente del gremio?
Di Próspero lideró la APL durante más de 20 años.

¿Qué otros roles ocupó?
Fue presidente de la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina, recientemente reelegido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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