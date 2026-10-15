Zverev avanza a semifinales del Masters de Shanghái tras vencer a De Miñaur

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- El tenista alemán Alexander Zverev (1°) logró una sólida victoria en sets corridos frente al australiano Alex de Miñaur (9°), asegurando su lugar en las semifinales del Masters de Shanghái.

Zverev, que ocupa el segundo puesto en el ranking mundial pero es el primer preclasificado en este torneo debido a la ausencia del italiano Jannik Sinner, se impuso con un marcador de 6-4 y 6-4 en un encuentro que duró una hora y 17 minutos.

Sin exhibir un juego brillante, el alemán fue efectivo en los momentos decisivos, logrando romper el servicio de su rival en ambas oportunidades que se le presentaron. Por su parte, De Miñaur tuvo cinco oportunidades de quiebre, pero no pudo concretar ninguna.

Este torneo llega en un momento destacado para Zverev, quien recientemente se aseguró terminar el año como número uno del mundo, gracias a la ausencia de Sinner hasta 2027 y las lesiones que han afectado al español Carlos Alcaraz, quien ha perdido gran parte de la temporada.

Es interesante notar que el alemán aún no ha alcanzado el primer lugar en el ranking, un logro que se espera que se concrete en las próximas semanas.

El próximo desafío de Zverev será ante el español Alejandro Davidovich Fokina (25°), quien avanzó a semifinales tras liderar 4-1 contra el francés Arthur Géa, quien se retiró por problemas físicos.

La competencia en el Masters de Shanghái continuará este viernes con los últimos dos partidos de cuartos de final. A las 3:30 de la mañana (hora de Argentina), el español Rafael Jódar (12°) se enfrentará al noruego Casper Ruud (20°), mientras que a las 7 de la mañana será el turno del ruso Daniil Medvedev (5°), quien se medirá contra el estadounidense Tommy Paul (15°).