Desarticulan una red de falsos médicos en Florencio Varela tras múltiples allanamientos

Buenos Aires, 15 octubre (NA) – Una red de falsos médicos con base en Florencio Varela fue desarticulada tras 37 allanamientos en varios puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que resultó en nueve detenidos, 20 aprehendidos y la incautación de numerosos elementos de salud.

La investigación comenzó en enero de este año y se centró en identificar a los miembros de esta organización delictiva, que operaba desde Florencio Varela y se dedicaba presuntamente a la atención domiciliaria y al traslado de pacientes a hospitales y centros especializados a través de servicios clandestinos.

Durante las investigaciones y las intervenciones telefónicas, se descubrió que los integrantes de la red utilizaban camionetas ploteadas como ambulancias, las cuales estaban parcialmente equipadas, con personal que cumplía funciones de chofer, enfermería y medicina sin contar con las habilitaciones y matrículas necesarias.

Según información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, se hallaron indicios de que los pacientes "serían captados mediante maniobras engañosas y que algunas de las prácticas realizadas habrían agravado sus patologías".

Además, se establecieron presuntos vínculos con una empresa ubicada en Avellaneda, cuyos empleados derivaban servicios de atención y traslado a la red, coordinados por su principal referente, de nacionalidad peruana. Esta organización incluía a personas de diversas nacionalidades que ejercían la medicina de forma ilegal, así como una contadora pública vinculada a las maniobras investigadas.

Con la información recabada, se emitieron órdenes de detención contra los líderes y participantes de la red, acusados de realizar maniobras fraudulentas sobre fondos destinados a prestaciones de salud, incluyendo aquellos correspondientes al PAMI e incluso IOMA.

Las escuchas telefónicas también revelaron la posible "presencia de estupefacientes para consumo personal, armas de fuego y herramientas utilizadas para el corte de automóviles en ciertos domicilios, circunstancias contempladas en la planificación del operativo".

Las autoridades realizaron 37 allanamientos en Lomas de Zamora, Avellaneda, Quilmes, Tres de Febrero, Berazategui, La Plata y Ciudad de Buenos Aires, que resultaron en un saldo positivo.

Durante los operativos se incautaron: siete ambulancias, automóviles, motocicletas, autopartes, 57 teléfonos celulares, computadoras portátiles, unidades centrales, pendrives, discos duros, tablets, tarjetas microSD, chips, 22 sellos médicos, un sello de contadora, 65 sellos de diversas instituciones médicas, 22 talones de recetarios médicos y cinco formularios de evaluación médica.

También se encontraron siete tensiómetros, tres conjuntos de ambos, 19 estetoscopios, un saturómetro, tres oxímetros, dos glucómetros, 61 camisolines desechables, dos cajas metálicas con instrumentos quirúrgicos, una caja de cartón con instrumentos quirúrgicos, jeringas, agujas, gasas, sondas, conjuntos de ambos y 10 bolsas colectoras de orina.

Además, se hallaron cuatro placas de chasis radiográfico de película, seis cajas de películas radiográficas médicas, ropa con inscripciones del SAME de la provincia de Buenos Aires, y documentación vinculada a "Serca", entre otros elementos.

En total, nueve personas fueron detenidas y otras 20 aprehendidas. La investigación, a cargo de la UFIyJ N°1, bajo la dirección del fiscal Darío Provisionato y con la intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, continúa enfocándose en determinar el grado de participación de los involucrados y en identificar a todos los miembros de la organización.

La causa está caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.