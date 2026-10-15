Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria y le reclamó a Milei: "Cumplí la ley"
El gobernador bonaerense cuestionó el ajuste sobre la educación pública y la investigación científica. “Es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina”, sostuvo durante la movilización.
15/10/2026 | 15:55Redacción Cadena 3
FOTO: Axel Kicillof participó de la marcha universitaria.
FOTO: Axel Kicillof participó de la marcha universitaria.
FOTO: Axel Kicillof participó de la marcha universitaria.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el ajuste sobre las universidades públicas, los docentes, los estudiantes y los investigadores.
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la masiva convocatoria refleja el rechazo a las políticas de recorte en el sistema educativo y científico. “Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de Argentina”, escribió.
El reclamo de Kicillof por el financiamiento universitario
En su publicación, Kicillof también cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de innovación tecnológica y científica. Según planteó, mientras otros países buscan proteger sus capacidades en esos sectores, la administración de Milei avanza en sentido contrario.
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Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina.
Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos.
Milei, cumplí la ley.— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 15, 2026
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“Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos”, expresó.
El gobernador cerró su mensaje con un reclamo directo al Presidente: “Milei, cumplí la ley”.
La movilización se desarrolla en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla medidas para actualizar los recursos destinados a las casas de estudio y los salarios del personal docente y no docente.
La protesta reúne a estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos y organizaciones políticas y sociales en distintos puntos del país, con una convocatoria central frente al Congreso de la Nación.
Lectura rápida
¿Quién participó de la Marcha Federal Universitaria?
El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la quinta Marcha Federal Universitaria.
¿Qué cuestionó Kicillof en su mensaje?
Cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el ajuste sobre las universidades públicas y el recorte en el sistema educativo.
¿Cuál es el objetivo de la movilización?
El objetivo es reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario para actualizar recursos y salarios en las universidades.
¿Dónde se desarrolla la protesta?
La protesta se desarrolla en distintos puntos del país, con una convocatoria central frente al Congreso de la Nación.
¿Qué dijo Kicillof sobre la política de innovación del Gobierno?
Kicillof criticó que el Gobierno de Milei avanza en sentido contrario a la protección de capacidades en innovación tecnológica y científica.