Kicillof participó de la Marcha Federal Universitaria y le reclamó a Milei: "Cumplí la ley"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la quinta Marcha Federal Universitaria y cuestionó al Gobierno de Javier Milei por el ajuste sobre las universidades públicas, los docentes, los estudiantes y los investigadores.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que la masiva convocatoria refleja el rechazo a las políticas de recorte en el sistema educativo y científico. “Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de Argentina”, escribió.

El reclamo de Kicillof por el financiamiento universitario

En su publicación, Kicillof también cuestionó la política del Gobierno nacional en materia de innovación tecnológica y científica. Según planteó, mientras otros países buscan proteger sus capacidades en esos sectores, la administración de Milei avanza en sentido contrario.

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Una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria deja en claro que aplicar la motosierra sobre la educación pública, los docentes, los estudiantes e investigadores es un gran error que compromete el presente y el futuro de la Argentina. Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos. Milei, cumplí la ley. — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 15, 2026

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“Mientras todos los países del mundo eligen proteger sus capacidades en innovación tecnológica y científica, el Gobierno nacional insiste en destruir algo tan preciado para nuestro pueblo, que va a seguir luchando para defender sus derechos”, expresó.

El gobernador cerró su mensaje con un reclamo directo al Presidente: “Milei, cumplí la ley”.

La movilización se desarrolla en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla medidas para actualizar los recursos destinados a las casas de estudio y los salarios del personal docente y no docente.

La protesta reúne a estudiantes, docentes, investigadores, sindicatos y organizaciones políticas y sociales en distintos puntos del país, con una convocatoria central frente al Congreso de la Nación.