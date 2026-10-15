La semifinal de la Copa Argentina se jugará en Salta entre Atlético Tucumán y Platense

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- La Copa Argentina ha confirmado que la primera semifinal de su decimocuarta edición se llevará a cabo el próximo miércoles 28 de octubre a las 21:15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. Este encuentro enfrentará a Atlético Tucumán y Platense.

La decisión sobre la sede fue el resultado de extensas negociaciones, en las que el club tucumano, liderado por su presidente Mario Leito, solicitó una ubicación más accesible debido a los largos desplazamientos que habían enfrentado en rondas anteriores, como los partidos en Rosario y Lomas de Zamora.

El fallo fue favorable para Atlético Tucumán, que solo tendrá que recorrer 304 km desde su estadio José Fierro, mientras que Platense deberá afrontar un trayecto de 1.540 km, argumentando su intención de jugar en Buenos Aires.

Este estadio salteño acogerá una semifinal del torneo integrador después de once años. En la temporada 2014-2015, Rosario Central se impuso 1-0 ante Racing, y anteriormente, en 2011-2012, Racing había superado a River Plate en una tanda de penales.

Atlético Tucumán regresa al Martearena tras un partido el 13 de agosto de 2025, cuando fue eliminado en octavos de final por Newell's. El equipo, dirigido por Julio César Falcioni, busca alcanzar su segunda final en este torneo, habiendo disputado la primera en 2017.

Platense, que llega de vencer 1-0 a Estudiantes de La Plata, buscará su cuarta final en tres años, habiendo sido campeón del Apertura 2025 y subcampeón en otros dos torneos.

Ambos clubes se han enfrentado en una única ocasión en este torneo, el 20 de marzo de 2019, donde Atlético Tucumán se impuso 1-0 con un gol de Gervasio Núñez.

Leandro Díaz volverá a jugar tras su regreso al club, y el vencedor de este partido se medirá en la final contra el ganador del cruce entre Banfield y Boca Juniors.