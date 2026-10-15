En vivo

La Argentina Posible

Guillermo López

Argentina

En vivo

Estadio 3

Claudio y Marcelo

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La alegría argentina tras la clasificación a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines

La Selección venció a Italia por 4 a 1, en el marco de los cuartos de final del certamen que se disputa en Asunción del Paraguay. Transmitió Cadena 3 Argentina.

15/10/2026 | 13:40Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google

FOTO: "Nolito" Romero, jugador de hockey sobre patines de Argentina.

Argentina sueña en el Mundial de hockey sobre patines (Foto: Mario Celedón)

FOTO: Argentina sueña en el Mundial de hockey sobre patines (Foto: Mario Celedón)

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La selección argentina de hockey sobre patines derrotó a Italia 4-1, por los cuartos de final del Mundial de Asunción del Paraguay, y se metió en las semifinales.

Luego de la victoria, el plantel nacional dialogó con los periodistas de Cadena 3 Argentina en el estadio (Mario Celedón, Ariel Ortiz y Mario Márquez).

El primero en hacer declaraciones fue Lucas Martínez, el máximo anotador albiceleste en la Copa del Mundo con cuatro gritos. “Italia es un excelente equipo; sabemos lo que son, los conocemos muy bien, pero fuimos con garra y eso marca una diferencia a favor nuestro”, expuso.

“Siempre jugamos con amor por la camiseta”, cerró el artillero.

Después, se refirió al choque con los europeos “El Nolito” Romero, la figura del triunfo abriendo el marcador. “Era un momento importante para marcar, por eso mi desahogo”, enfatizó.

Por último, se expresó Facundo Bridge, quien sostuvo: “Nos sentimos bien, más allá del poco descanso”. En relación a sus compañeros, el sanjunanino afirmó: “Tenemos que aprovechar el tiempo hasta mañana para recuperar, pero tenemos un plantel largo y tenemos confianza”.

“Somos un gran equipo”, concluyó.

Los próximos pasos

Argentina enfrentará al ganador de España y Chile, este viernes, por una de las semifinales del torneo.

La otra semifinal se confirmará con los ganadores de las llaves: Portugal-Angola y Francia- Suiza

Recordemos que Cadena 3 Argentina, a través de “Platea Numerada”, transmite en vivo cada encuentro del seleccionado, con Mario Celedón en los relatos y Ariel Ortiz y Mario Márquez en los comentarios. Las emisiones diarias están al aire en Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, además de las Plataformas (sitio web y App de Cadena 3 Argentina).

Lo más visto

Deportes

Podcast

Al diván

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

Contame una historia

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Potrero del Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf