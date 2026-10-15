La alegría argentina tras la clasificación a las semifinales del Mundial de hockey sobre patines

FOTO: Argentina sueña en el Mundial de hockey sobre patines (Foto: Mario Celedón)

La selección argentina de hockey sobre patines derrotó a Italia 4-1, por los cuartos de final del Mundial de Asunción del Paraguay, y se metió en las semifinales.

Luego de la victoria, el plantel nacional dialogó con los periodistas de Cadena 3 Argentina en el estadio (Mario Celedón, Ariel Ortiz y Mario Márquez).

El primero en hacer declaraciones fue Lucas Martínez, el máximo anotador albiceleste en la Copa del Mundo con cuatro gritos. “Italia es un excelente equipo; sabemos lo que son, los conocemos muy bien, pero fuimos con garra y eso marca una diferencia a favor nuestro”, expuso.

“Siempre jugamos con amor por la camiseta”, cerró el artillero.

Después, se refirió al choque con los europeos “El Nolito” Romero, la figura del triunfo abriendo el marcador. “Era un momento importante para marcar, por eso mi desahogo”, enfatizó.

Por último, se expresó Facundo Bridge, quien sostuvo: “Nos sentimos bien, más allá del poco descanso”. En relación a sus compañeros, el sanjunanino afirmó: “Tenemos que aprovechar el tiempo hasta mañana para recuperar, pero tenemos un plantel largo y tenemos confianza”.

“Somos un gran equipo”, concluyó.

Los próximos pasos

Argentina enfrentará al ganador de España y Chile, este viernes, por una de las semifinales del torneo.

La otra semifinal se confirmará con los ganadores de las llaves: Portugal-Angola y Francia- Suiza

Recordemos que Cadena 3 Argentina, a través de “Platea Numerada”, transmite en vivo cada encuentro del seleccionado, con Mario Celedón en los relatos y Ariel Ortiz y Mario Márquez en los comentarios. Las emisiones diarias están al aire en Cadena 3 Mendoza y Cadena 3 San Juan, además de las Plataformas (sitio web y App de Cadena 3 Argentina).