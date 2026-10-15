Cris Morena narra episodios de violencia de Darío Giordano en declaración judicial

FOTO: "Su padre lo golpeó tan fuerte que se detuvo": la declaración de Cris Morena sobre Darío Giordano.

Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- En un reciente desarrollo judicial, la declaración de Cris Morena ha salido a la luz, vinculada a la denuncia formal presentada en 2015 contra Darío Giordano por "lesiones leves" hacia sus hijos. En su testimonio, la productora relató situaciones de violencia, mencionando que en una ocasión el adulto habría "golpeado tan fuerte" a Franco que se detuvo ante el llanto del niño.

El abuelo de los menores, Gustavo Yankelevich, había mencionado anteriormente que para obtener la tutoría de los niños era necesario presentar la acusación ante la justicia. En este contexto, Morena, cuyo nombre real es María Cristina de Giacomi, fue interrogada sobre los hechos denunciados.

Al ser consultada por el encargado de tomar su declaración, la empresaria relató que conoció a Darío Giordano desde que empezó a salir con su hija y que siempre percibió en él una cierta irritabilidad, la cual se intensificó tras la desaparición de su hija Romina Yankelevich.

Morena continuó describiendo que acompañaba a los niños a realizar diversas actividades extracurriculares, las cuales Giordano había aceptado, con el compromiso de que ella se encargaría de su traslado. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente tras el fallecimiento de Romina Yan. La productora recordó un episodio en particular, en el que Franco, al estar a solas con ella, rompió en llanto y le confesó que su padre le pegaba muy fuerte en la cabeza y lo maltrataba. En ese momento, Franco le pidió que no le contara a su padre por miedo a su reacción.

Además, la declaración de Morena indica que en varias ocasiones había sido testigo del maltrato verbal que Darío ejercía sobre su nieto Franco, incluso frente a su abuela. Franco le había contado que en una ocasión, su padre lo golpeó tan fuerte que se detuvo ante su llanto y le prometió que no le pegaría más, en memoria de su madre fallecida, una promesa que no cumplió, ya que las agresiones continuaron.

Finalmente, la productora afirmó que tras el contacto de los menores con Gustavo Yankelevich, Giordano habría tratado de obstaculizar la relación entre la abuela y sus nietos.