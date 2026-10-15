FOTO: Marcha Federal Universitaria: cortes de tránsito y concentraciones en el centro porteño

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Buenos Aires, 15 octubre (NA) -- La zona céntrica de la Ciudad de Buenos Aires experimentará un notable colapso de tránsito este jueves debido a la celebración de la quinta Marcha Federal Universitaria, donde se darán cita sindicatos, agrupaciones políticas, organizaciones sociales y movimientos civiles para manifestarse en las cercanías del Congreso de la Nación.

La protesta se estructura en torno a cuatro demandas principales: el presupuesto destinado a universidades y ciencia, la Ley de Tierras, los endeudamientos y las paritarias para el sector de la discapacidad. Al mismo tiempo, la presión en la calle coincide con una sesión especial convocada en la Cámara de Diputados, donde bloques opositores intentarán reunir el número necesario de legisladores para derogar el decreto de necesidad y urgencia 70/23, firmado por el presidente Javier Milei.

La magnitud de la convocatoria movilizará a las dos vertientes de la CTA, la CGT, ATE, la UTEP, la izquierda y la militancia peronista bonaerense, que se presentará dividida entre las filas de La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro, liderado por el gobernador Axel Kicillof.

Cronograma de concentraciones: Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad: Inmediaciones del Congreso (desde las 10.30 hs). Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) y Autoconvocatoria Coordinar la Bronca: Frente al Palacio Legislativo (12.00 hs). Inquilinos Agrupados y Movida Ciudadana: En la Casa de las Madres de Plaza de Mayo, sobre Hipólito Yrigoyen al 1500 (12 hs). Facultad de Filosofía y Letras (UBA): En Puán 480, para desplazarse hacia Tribunales y luego al Congreso (12 hs). Sindicato de Trabajadores Judiciales porteños (Sitraju): Concentración en Alsina 1223 (12.30) previa a la marcha de las 13 hs. Agrupaciones y delegados de jubilados: Plaza del Congreso (13 hs). Centros de estudiantes universitarios: Columnas desde las facultades de Ciencias Sociales y Derecho (13 hs). Comunidad educativa en Plaza Houssay: Polo de Medicina, Ciencias Económicas y facultades aledañas (13 hs). Unión Cívica Radical (UCR): Sede de Tucumán 1660 (13 hs). Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Movimiento Mayo: Av. de Mayo y Salta (13 hs). Acto central docente y universitario: Escenario frente al Congreso (13.30 hs). Movimiento Derecho al Futuro (PJ bonaerense) junto al gobernador Axel Kicillof: Casa de las Madres de Plaza de Mayo, Hipólito Yrigoyen 1584 (15 hs). La Cámpora: Columnas coordinadas por Máximo Kirchner en las calles cercanas al Congreso (15 hs). Acto unificado de cierre (UBA y CIN): Plaza del Congreso (16 hs).

Calles con cortes de tránsito e interrupciones: Rivadavia y Rodríguez Peña: Interrupción desde el mediodía. Salta y Moreno: Corte de calzada a partir de las 13 hs. Avenida de Mayo y Salta: Tránsito cortado desde las 13 hs. Avenida Córdoba y Uriburu: Bloqueo parcial a partir de las 13.30, sentido hacia Entre Ríos y Callao. Hipólito Yrigoyen y Virrey Cevallos: Calzada cortada desde las 14 hs. Hipólito Yrigoyen y Solís: Interrupción total desde las 15 hs. Perímetro de Plaza del Congreso (Av. Entre Ríos, Av. Callao, Av. Rivadavia e Hipólito Yrigoyen): Circulación totalmente interrumpida durante toda la tarde por el acto unificado.

Agencia NA