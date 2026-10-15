La cruda confesión de Brian Fernández sobre su lucha contra las adicciones: "Probé cocaína a los 13"

Brian Fernández volvió a referirse públicamente a su lucha contra las adicciones y contó que comenzó a consumir cocaína cuando tenía apenas 13 años, en Santa Fe. En una entrevista a corazón abierto, el futbolista reflexionó sobre sus decisiones y el impacto que tuvieron en su vida.

“No tiene nada que ver el entorno. Está en uno: si vos querés consumir, curtite. Nadie te obliga a hacer eso. Yo quise probar y probé. Yo lo decidí”, expresó el exjugador en una entrevista con el youtuber Joaco Santos, al recordar sus primeros acercamientos a las drogas.

Fernández también describió cómo vivió aquella etapa, en la que se adentró en un mundo que inicialmente le resultaba atractivo, pero cuyas consecuencias reconoció con el paso del tiempo.

“Me metí en ese mundo que está bueno, porque la pasás re bien, pero cuando te das cuenta no es por ahí”, sostuvo.

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El arrepentimiento por las decisiones del pasado

Durante la charla, el exdelantero de Racing y Colón también hizo una autocrítica sobre el rumbo que tomó en distintos momentos de su carrera. Al mirar hacia atrás, manifestó que le habría gustado actuar de otra manera.

“Me hubiese gustado haberlo hecho diferente, no pensar así. Por ahí no era el camino; en realidad, me estaba destruyendo”, reconoció.

Las declaraciones se dieron en una entrevista con el canal Sistema Joaco Santos, en la que Fernández expuso una de las facetas más difíciles de su historia personal y volvió a poner en palabras una lucha que, según sus propios relatos, le resultó difícil de sostener a lo largo de los años.