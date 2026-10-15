En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Mundial de Hockey sobre patines - Paraguay 2026

Argentina vs. Italia

Mendoza

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Qué le pasa a Leonardo Cositorto: lo internaron por una necrosis genital

Este jueves, el condenado por estafa será intervenido quirúrgicamente en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes, tras ser trasladado desde la unidad penitenciaria.

15/10/2026 | 10:08Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, será operado por necrosis genital

FOTO: Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, será operado por necrosis genital

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Leonardo Cositorto, conocido por ser el fundador de Generación Zoe y condenado por estafa, se encuentra internado y será sometido este jueves a una intervención quirúrgica debido a una necrosis en la zona genital.

Según información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, Cositorto fue trasladado desde la unidad penitenciaria hasta el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes en la mañana del miércoles, donde quedó bajo custodia en el sector de Quirúrgica 1.

"El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", indicaron fuentes médicas.

Respecto a la duración de la operación, se prevé que pueda extenderse más de cuatro horas, dependiendo de la evaluación y hallazgos que se realicen durante la cirugía.

El operativo de seguridad incluye custodia tanto dentro como fuera de la institución médica, dado el contexto judicial de Cositorto, quien permanece detenido.

Fuentes cercanas confirmaron que "tendrá varios días de post operatorio en el hospital", lo que podría prolongar su estancia en el centro de salud.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Quién es Leonardo Cositorto?
Fundador de Generación Zoe, condenado por estafa.

¿Cuál es la razón de su internación?
Será operado por necrosis en la zona genital.

¿Dónde será la operación?
En el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.

¿Cuánto tiempo durará la operación?
Se espera que dure más de cuatro horas.

¿Qué medidas de seguridad se implementarán?
Custodia dentro y fuera del hospital debido a su situación judicial.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf