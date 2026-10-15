Qué le pasa a Leonardo Cositorto: lo internaron por una necrosis genital
Este jueves, el condenado por estafa será intervenido quirúrgicamente en el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes, tras ser trasladado desde la unidad penitenciaria.
FOTO: Leonardo Cositorto, fundador de Generación Zoe, será operado por necrosis genital
Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- Leonardo Cositorto, conocido por ser el fundador de Generación Zoe y condenado por estafa, se encuentra internado y será sometido este jueves a una intervención quirúrgica debido a una necrosis en la zona genital.
Según información proporcionada a la agencia Noticias Argentinas, Cositorto fue trasladado desde la unidad penitenciaria hasta el Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes en la mañana del miércoles, donde quedó bajo custodia en el sector de Quirúrgica 1.
"El procedimiento previsto contempla la posibilidad de retirar una parte del tejido afectado y limpiar la zona comprometida para eliminar el tejido muerto", indicaron fuentes médicas.
Respecto a la duración de la operación, se prevé que pueda extenderse más de cuatro horas, dependiendo de la evaluación y hallazgos que se realicen durante la cirugía.
El operativo de seguridad incluye custodia tanto dentro como fuera de la institución médica, dado el contexto judicial de Cositorto, quien permanece detenido.
Fuentes cercanas confirmaron que "tendrá varios días de post operatorio en el hospital", lo que podría prolongar su estancia en el centro de salud.
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Lectura rápida
¿Quién es Leonardo Cositorto?
Fundador de Generación Zoe, condenado por estafa.
¿Cuál es la razón de su internación?
Será operado por necrosis en la zona genital.
¿Dónde será la operación?
En el Hospital José Ramón Vidal de Corrientes.
¿Cuánto tiempo durará la operación?
Se espera que dure más de cuatro horas.
¿Qué medidas de seguridad se implementarán?
Custodia dentro y fuera del hospital debido a su situación judicial.
[Fuente: Noticias Argentinas]